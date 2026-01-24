Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Yayınlanma:
Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde Mersinspor'u sahasında 84-59 yendi ve ligde 3 maç sonra kazanmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Mersinspor'u 84-59 yendi.

2024/11/08/hbbjk.jpgBu sonuçla 3 maç aranın ardından kazanan siyah-beyazlı takım, ligdeki 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR

  • Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
  • Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
  • Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Anthony Brown 6, Kamagate 13, Vitto Brown 8, Thomas 9, Emir Adıgüzel, Lemar 6, Yiğit Arslan 10, Sertaç Şanlı 2
  • Mersinspor: Olaseni 7, March 24, Leon Apaydın, Cowan 1, White 7, Cobbs 3, Kartal Özmızrak 3, Koray Çekici, Cruz 6, Ergi Tırpancı 2, Chassang 6
  • 1. Periyot: 22-16
  • Devre: 41-28
  • 3. Periyot: 60-41

Kaynak:AA

