Berke Dikişçioğlu Japonya’da piste çıkacak

Berke Dikişçioğlu Japonya’da piste çıkacak
Yayınlanma:
Japonya'nın Kitakyushi kentinde 25-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak Dünya Sokak Disiplini (Stret) Şampiyonası'nda Berke Dikişçioğlu, Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya Sokak Disiplini (Stret) Şampiyonası, 25-30 Kasım tarihleri arasında Japonya’nın Kitakyushi şehrinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye’yi milli sporcu Berke Dikişçioğlu temsil edecek. Yarın başlayacak organizasyon öncesinde Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız açıklamalarda bulundu.

David Hubert: Galatasaray'ın seviyesi çok yüksekDavid Hubert: Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek

Hedeflerinin dünya sıralamasında üst sıralarda yer edinmek olduğunu belirten Yıldız, "Berke Dikişçioğlu çok yetenekli ve disiplinli bir sporcu, bu şampiyona öncesinde Hollanda’da bir hafta kamp yaptık. Hem Park hem de Street (Sokak) disiplininde mücadele edeceğimiz Japonya’daki şampiyonada en iyi sıralamaya girip gelecek yıl başlayacak olan kota müsabakalarına hazırlanmayı hedefliyoruz.

Var gücümüzle 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarına kota almak için mücadele edeceğiz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın bize verdiği destekle elimizden geldiğince her organizasyona katılarak sporcumuzu daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ BRANŞLAR İÇİN ARAŞTIRMA

21-25 Kasım 2025 tarihileri arasında Tokyo-Sakai/İberaki’de yapılan Scooter ve Agresif Paten Dünya Şampiyonasını takip etmek için Dünya Federasyonu tarafından davet edildiklerini ve Asbaşkan Mustafa Süslü ile beraber yarışları izlediklerini ifade eden Başkan Fahrettin Yıldız, "Dünya Kaykay Federasyonu’nun alt dallarından olan bu branşları da yakından görüp, federasyonumuzun çatısı altında bir branş olarak faaliyet göstermesi için inceleme ve araştırmalarda bulunduk, yetkililerle görüşüp bilgiler aldık" dedi.

Başkan Yıldız, bu süreçte İşitme Engelliler Olimpiyatları için Tokyo’da bulunan Milli Takımlarımız ve İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel ile Kafile Başkanı Hakan Bebek’i de ziyaret ettiklerini aktardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Spor
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi