Belek'te büyük final: Şampiyonlar belli oldu

İngiltere’den ve İskoçya’dan amatör golfçüleri Türkiye’nin gözde golf destinasyonu Belek’te bir araya getiren uluslararası amatör golf serisi Race to Belek 2025, 29 Ekim’de Gloria Golf Resort’ta gerçekleşen Büyük Final ile unutulmaz bir heyecanla sona erdi. Corendon Airlines ile Kaden Group’un iş birliğinde ve Gloria Hotels & Resorts’un ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, amatör golf dünyasında üst düzey bir rekabetin ve dostluğun buluştuğu özel bir deneyim sundu.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTILAR

Türkiye'nin ve Avrupa'nın öncü hava yolu markası Corendon Airlines’ın, 20. yılına özel düzenlediği “Race to Belek” turnuvası, golf tutkunlarına heyecan, rekabet ve dostluk dolu unutulmaz anlar yaşattı. Corendon’un, Kaden Group iş birliği ile hayata geçirdiği turnuva, Haziran–Temmuz 2025 döneminde İngiltere’deki sekiz farklı bölgesel golf kulübünde başladı. Amatör golfçüler, kendi kulüplerini temsil ederek Belek’teki finale katılma hakkı kazanmak için mücadele etti.

Finale kalan oyuncular; Corendon Airlines’ın Antalya’ya düzenlediği direkt uçuşlar, beş yıldızlı otelde konaklama ve Avrupa’nın en seçkin golf destinasyonlarından biri olarak kabul edilen Belek’in dünya standartlarındaki golf tesislerine erişimi içeren, tüm masrafları karşılanan özel bir golf deneyimiyle ağırlandı.

Carl Rushton, şampiyonluğu elde etti

Büyük Final, Gloria Golf Resort’un prestijli Old Course sahasında gerçekleştirildi. Finalistler, turnuva boyunca olduğu gibi burada da üstün becerilerini, sportmenliklerini ve istikrarlı performanslarını sergiledi.

Formby Hall Golf Club (Merseyside) üyesi Carl Rushton, Old Course’taki kontrollü ve istikrarlı oyunu sayesinde 2025 şampiyonluğunu elde etti. Carl Rushton’ın turnuva boyunca sergilediği etkileyici performans, aynı zamanda kazandığı Nearest to the Pin ödülüyle de taçlandı.

“Amatör golfü desteklemekten ve sporculara unutulmaz bir uluslararası deneyim sunmaktan büyük gurur duyuyoruz”

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, turnuvaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Corendon Airlines olarak, kuruluşumuzdan bu yana sporun farklı branşlarına destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Kaden Group iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Race to Belek turnuvasını; golf sporuna verdiğimiz önemin yanı sıra Türkiye ile İngiltere arasında kurulan bağların bir yansıması olarak görüyoruz. Amatör golfü desteklemekten ve sporculara unutulmaz bir uluslararası deneyim sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm finalistleri, özellikle de üstün performansıyla şampiyonluğa ulaşan Carl Rushton’ı içtenlikle tebrik ediyorum. Gelecek yılın yarışmacılarını Belek’te ağırlamak için şimdiden heyecan duyuyoruz.”

“Gelecek yıl, çok daha kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”

Kaden Golf Genel Müdürü Deniz Gürlersan ise şöyle konuştu: “Bu yılki Race to Belek, rekabeti, dostluğu ve oyuna duyulan ortak tutkuyu bir araya getirerek amatör golfün ruhunu en güzel şekilde yansıttı. İngiltere’den gelen finalistleri, Belek’in dünya standartlarındaki golf atmosferiyle buluşturmak bizim için gerçekten özel bir deneyimdi. Carl Rushton’ın elde ettiği zafer ise tamamen hak edilmiş bir başarıydı. Gelecek yıl, çok daha kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Büyük finalin gerçekleştiği Gloria Hotels & Resorts, golf turizminin önde gelen destinasyonlarından biri olma konumunu bir kez daha güçlendirdi.

Race to Belek 2025 Kazananları:

Şampiyon: Carl Rushton

En Yakın Vuruş (Nearest to the Pin): Carl Rushton

En Uzun Sürüş (Longest Drive): David Smith

Race to Belek 2025 Finalistleri

Dunham Forest Golf Club (Manchester) – Richard Robertson Murdoch

Crewe Golf Club (Cheshire) – Neil Butler

Winter Hill Golf Club (Berkshire) – Connor John Williams

Alsager Golf Club (Cheshire) – Carl Boughey

Newmachar Golf Club (Aberdeen, İskoçya) – Graeme Innes Skene

Swaffham Golf Club (Norfolk) – David Eugene Smith

Flempton Golf Club (Suffolk) – Steven James Grinling

Formby Hall Golf Club (Merseyside) – Carl Anthony Rushton