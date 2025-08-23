Bedava maç izleme dönemi bitti: Barış Kılınçkıran açıkladı

Bedava maç izleme dönemi bitti: Barış Kılınçkıran açıkladı
Kastamonuspor'dan Şeref tribününe VIP düzenleme geldi. Davetiyesiz girişler yasaklandı.

GMG Kastamonuspor, 2025-2026 sezonu öncesi Gazi Stadyumu’nda dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi.
Kulüp yönetimi, şeref tribününe girişleri artık yalnızca “Kombine VIP Giriş Kartı” sahipleriyle sınırlandırma kararı aldı.
Bu adım, hem tribün düzenini sağlamak hem de kulübe ek gelir yaratmak amacıyla atıldı.

Kastamonu’da işletmeci Barış Kılınçkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamayı destekledi.

“Şeref tribününde bedava kırışmaya son! Takımı yalnızca tribünde desteklemekle kalmayıp kulübe katkı sağlayacak bu adım çok değerli” ifadeleriyle kulüp yönetimini tebrik etti.

Kılınçkıran, mesajında özellikle protokol tribününü dolduran ücretsiz misafirlere gönderme yaparak, iş dünyası ve kamu temsilcilerine çağrıda bulundu:

baris-kilinckiran.jpg
Barış Kılınçkıran uygulaması memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Her şey daha güçlü bir Kastamonu ve Kastamonuspor için...

Gazi Stadyumu’nda şeref tribününe girişler artık yalnızca Kombine VIP Kart ile yapılabilecek

Davetiyesiz girişler yasaklandı; protokol üyeleri önceden başvuru yaparak koltuk numaralı davetiyelerini almak zorunda.

Davetiyesiz girişe yasak geldiDavetiyesiz girişe yasak geldi

Basın mensupları için de akreditasyon zorunluluğu getirildi.

Kastamonuspor’un bu adımı, sadece bir düzenleme değil; tribün kültüründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak dikkat çekti.
Kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi ve tribünlerdeki adalet algısını güçlendirmesi açısından bu uygulama, yerel futbolun profesyonelleşme yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendirildi.

