Bayern Münih gol olup yağdı: Harry Kane tarih yazdı

Bayern Münih gol olup yağdı: Harry Kane tarih yazdı
Yayınlanma:
Alman Ligi'nde Bayern Münih, Werder Bremen'i farklı yenerken İngiliz golcü Harry Kane rekora imza attı.

Alman Ligi Bundesliga'nın 5. hafta maçında Bayern Münih, kendi sahasında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, maçı 4-0 kazanırkan sahanın yıldızı 2 gol atan Harry Kane oldu.

Ev sahibi takımın diğer gollerini Luis Diaz ve Konrad Laimer attı.

104 MAÇTA 100 GOLE ULAŞTI

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, takımıyla 104. maçına çıktı.

Harry Kane coştu Bayern Münih farka koştuHarry Kane coştu Bayern Münih farka koştu

Harry Kane Bayern Münih formasıyla 100. golüne imza atarken, kulüp tarihinde 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu.

Kane ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başaran ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Spor
Galatasaray ve Okan Buruk rekor kırdı
Galatasaray ve Okan Buruk rekor kırdı
Okan Buruk baygınlık geçiren futbolcuyu açıkladı
Okan Buruk baygınlık geçiren futbolcuyu açıkladı
Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?
Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?