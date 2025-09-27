Bayern Münih gol olup yağdı: Harry Kane tarih yazdı

Alman Ligi Bundesliga'nın 5. hafta maçında Bayern Münih, kendi sahasında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, maçı 4-0 kazanırkan sahanın yıldızı 2 gol atan Harry Kane oldu.

Ev sahibi takımın diğer gollerini Luis Diaz ve Konrad Laimer attı.

104 MAÇTA 100 GOLE ULAŞTI

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, takımıyla 104. maçına çıktı.

Harry Kane coştu Bayern Münih farka koştu

Harry Kane Bayern Münih formasıyla 100. golüne imza atarken, kulüp tarihinde 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu.

Kane ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başaran ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.