Başakşehir bitti derken kazandı
Başakşehir dakika 90'da güldü.
63. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yerden pasında Shomurodov'un altıpasın gerisinden şık vuruşunda Balogh, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
90. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Balogh ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasına üzerine hakem Batuhan Kolak, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Futbol: Trendyol Süper Lig
RAMS Başakşehir: 1 - Kocaelispor: 0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 90+4 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Nuno Da Costa (Dk. 63 Brnic), Shomurodov
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk. 77 Samet Yalçın), Show (Dk. 90+3 Furkan Gedik), Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)
Gol: Dk. 90 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 62 Berat Özdemir, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 88 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Balogh (Kocaelispor)