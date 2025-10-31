Başakşehir bitti derken kazandı

Başakşehir bitti derken kazandı
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir dakika 90'da güldü.

63. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yerden pasında Shomurodov'un altıpasın gerisinden şık vuruşunda Balogh, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

90. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Balogh ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasına üzerine hakem Batuhan Kolak, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir: 1 - Kocaelispor: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 90+4 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Nuno Da Costa (Dk. 63 Brnic), Shomurodov

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk. 77 Samet Yalçın), Show (Dk. 90+3 Furkan Gedik), Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)

Gol: Dk. 90 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 62 Berat Özdemir, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 88 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Balogh (Kocaelispor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Spor
Beşiktaş harekete geçti: Suç duyurusunda bulundu
Beşiktaş harekete geçti: Suç duyurusunda bulundu
TFF'den bahis skandalı açıklaması: Hacıosmanoğlu rest çekti
TFF'den bahis skandalı açıklaması: Hacıosmanoğlu rest çekti
Icardi bilmecesi
Icardi bilmecesi