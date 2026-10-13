Barcelona maçına saatler kala Galatasaray’da sürpriz: Okan Buruk Osimhen kararını değiştirdi
Galatasaray’da Okan Buruk Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararını değiştirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı sahasında ağırlamaya hazırlanırken Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, Nijeryalı yıldızı kritik mücadelede ilk 11'de görevlendirmeyi kararlaştırdığı öne sürüldü.
Kasımpaşa maçında yedeklerden oyuna dahil olan 27 yaşındaki yıldız isim, 34 gün sonra sahaya ilk 11'de çıkacak. Son olarak 9 Eylül'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı Başakşehir mücadelesinde görev alan Osimhen, 34 gün sonra yine ilk 11'de görev alacak. Barcelona maçının bir başka önemi ise forvet arayan Barcelona, Osimhen'i son iki yıldır yakından takip ediyor.
OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR
Sakatlığını atlatarak sahalara geri dönen Victor Osimhen'in Barcelona karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Okan Buruk, yıldız golcüyü dev karşılaşmaya başlangıç kadrosunda dahil etmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında 13 dakika süre alabilen Victor Osimhen'in, Barcelona karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun ilk 11'e dönmesi halinde Deniz Gül'ün yedek kulübesine çekileceği belirtildi.
LEMINA DA İLK 11'E DÖNÜYOR
Galatasaray'da Barcelona karşılaşması öncesinde gündeme gelen bir diğer isim ise Mario Lemina oldu. Okan Buruk'un tecrübeli orta saha oyuncusuna da ilk 11'de şans vermeyi planladığı öne sürüldü.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle güçlü rakibi karşısında sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedeflerken gözler Okan Buruk'un ilk 11 tercihine çevrildi. .