Barcelona maçına saatler kala Galatasaray’da sürpriz: Okan Buruk Osimhen kararını değiştirdi

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Kasımpaşa maçında yedeklerden oyuna dahil olan 27 yaşındaki yıldız isim, 34 gün sonra sahaya ilk 11'de çıkacak. Son olarak 9 Eylül'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı Başakşehir mücadelesinde görev alan Osimhen, 34 gün sonra yine ilk 11'de görev alacak. Barcelona maçının bir başka önemi ise forvet arayan Barcelona, Osimhen'i son iki yıldır yakından takip ediyor.