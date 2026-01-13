Dünya futbol tarihine geçecek transfer...

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen 35 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, uzun bir aradan sonra yeniden sahalara döndü.

Tecrübeli forvet, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ikinci lig ekiplerinden Al Ittifaq’a transfer oldu.

Balotelli'nin Dubai'ye transferi dünya basınında geniş yer buldu.

"TRANSFERMARKT'TA GÖRDÜM"

Kulübün sahibi ve başkanı Pietro Laterza, transferin perde arkasını La Gazzetta dello Sport’a anlattı. Laterza, sürecin oldukça sıra dışı geliştiğini şu sözlerle açıkladı:

Transfermarkt’ta sözleşmesiz oyuncu ararken Mario Balotelli ismini gördüm.

Hemen ekibimizle iletişime geçtik.

Mario motive, fiziksel olarak iyi durumda.

Gol atabilecek hazır bir forvet lazımdı.

Dubai, onun yeniden başlaması için doğru yer.

ADANA DEMİRSPOR'DA OYNADI

Balotelli daha önce Türkiye’de Adana Demirspor forması giydi.

Fünyaca ünlü yıldız futbolcu son olarak İtalya’da Genoa kadrosunda yer aldı.

Futbol dünyasında sık sık sıra dışı hikâyelerle gündeme gelen Balotelli, bu kez de “Transfermarkt keşfi” ile dikkat çekti.

