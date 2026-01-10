Bahis soruşturması Kocaelispor'u da vurdu: 4 isim açıklandı

Yayınlanma:
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörü açıkladı. Listede yer alan isimler arasında Kocaelispor'da çalışan/çalışmış 4 isme yer verdi.

Bahis soruşturmasını genişleten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen Süper Lig’de görev yapmış antrenörleri açıkladı.

SORUŞTURMA KOCAELİSPOR’U DA VURDU

TFF’den yapılan açıklamada 43 isme yer verilirken soruşturma Kocaelispor’u da vurdu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın yardımcılığını yapan Olcan Adın, eski Kocaelisporlu futbolcu Serdar Topraktepe, Eski Kocaelisporlu futbolcu ve yardımcı antrenör Ercan Ağaçe, eski Kocaelisporlu futbolculardan Ahmet Dursun, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

PFDK’YA SEVK EDİLEN 43 İSİM

Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydın, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Çoşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

