Bahçeşehir Koleji evinde hata yapmadı

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Umana Reyer karşı karşıya geldi.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN GALİBİYET

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibini 93-74’lük skorla mağlup etmeyi başardı.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Bu skorla birlikte Bahçeşehir Koleji, namağlup yoluna devam etti. Umana Reyer ise ikinci yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Christian Theis (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 6, Flynn 16, Ponitka 7, Williams 16, Hale 13, Homesley 3, Koprivica 15, İsmet Akpınar, Cavanaugh 10, Kenan Sipahi 2, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş 5

Umana Reyer: Cole 14, Horton 4, Parks, Wiltjer 11, Valentine 6, Tessitori 9, Lever 1, Candi, Bowman 11, Wheatle 2, Nikolic 13, Nicolao 3

1. Periyot: 25-15

Devre: 46-43

3. Periyot: 67-48