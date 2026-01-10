Aynı gün içinde iki maçta da ortalık karıştı: Ağır cezalar yolda

Aynı gün içinde iki maçta da ortalık karıştı: Ağır cezalar yolda
Yayınlanma:
Amatör Lig maçlarında gerginlik bitmiyor! Aynı gün oynanan Amatör Lig maçında ortalık karışırken, İstanbul Futbol İl Temsilciliği iki maça da soruşturma başlattı.

Okmeydanı Sahası’nda oynanan Tophane Tayfun ile Kağıthane arasında oynanan Süper Amatör Lig karşılaşması, futbol adına üzücü olaylara sahne oldu.

Tedesco: Bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza aitTedesco: Bu kupa Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait

MAÇ YARIDA KALDI

Karşılaşmanın henüz 20. dakikasında Tophane Tayfun taraftarlarının sahaya yanıcı maddeler atması nedeniyle maç tatil edildi. Atılan maddelerden birinin yardımcı hakeme isabet etmesi, karşılaşmanın devam etmesini imkânsız hale getirdi.
Yaşanan bu olaylar hem sporcular hem de hakem heyeti üzerinde büyük tedirginlik yarattı.

Aynı gün Sarıyer’de oynanan bir başka maçın ardından da tansiyon yükseldi. Maç bitiminde iki takım futbolcuları arasında kavga çıkması, saha içindeki gerginliği daha da artırdı.

Sarıyer Çayırbaşı Stadı’nda oynanan Reşitpaşa ile Göktürk Saray karşılaşması, deplasman ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Ancak bu maçın ardından da saha içinde spora yakışmayan görüntüler yaşandı.

İKİ MAÇ HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILACAK

Tüm bu gelişmeler üzerine İstanbul Futbol İl Temsilciliği, her iki karşılaşma hakkında da resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, olaylara sebep olan kişi ve kulüplerin ağır disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı: Ne konuştuğu paylaşıldı
Sadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı: Ne konuştuğu paylaşıldı
Tedesco: Bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait
Tedesco: Bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait
Süper Kupa biter bitmez çok konuşulacak Ali Koç iddiası
Süper Kupa biter bitmez çok konuşulacak Ali Koç iddiası