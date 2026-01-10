Aynı gün içinde iki maçta da ortalık karıştı: Ağır cezalar yolda

Okmeydanı Sahası’nda oynanan Tophane Tayfun ile Kağıthane arasında oynanan Süper Amatör Lig karşılaşması, futbol adına üzücü olaylara sahne oldu.

MAÇ YARIDA KALDI

Karşılaşmanın henüz 20. dakikasında Tophane Tayfun taraftarlarının sahaya yanıcı maddeler atması nedeniyle maç tatil edildi. Atılan maddelerden birinin yardımcı hakeme isabet etmesi, karşılaşmanın devam etmesini imkânsız hale getirdi.

Yaşanan bu olaylar hem sporcular hem de hakem heyeti üzerinde büyük tedirginlik yarattı.

Aynı gün Sarıyer’de oynanan bir başka maçın ardından da tansiyon yükseldi. Maç bitiminde iki takım futbolcuları arasında kavga çıkması, saha içindeki gerginliği daha da artırdı.

Sarıyer Çayırbaşı Stadı’nda oynanan Reşitpaşa ile Göktürk Saray karşılaşması, deplasman ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Ancak bu maçın ardından da saha içinde spora yakışmayan görüntüler yaşandı.

İKİ MAÇ HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILACAK

Tüm bu gelişmeler üzerine İstanbul Futbol İl Temsilciliği, her iki karşılaşma hakkında da resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, olaylara sebep olan kişi ve kulüplerin ağır disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.