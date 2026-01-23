Avustralya Açık'ta sürpriz veda: 3. turda elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın altıncı gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.

ZVEREV 3-1 KAZANDI

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, 26 numaralı seribaşı Britanyalı Cameron Norrie'yi 7-5, 4-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

6 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ise ABD'li Frances Tiafoe'yi 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

10 numaralı seribaşı Kazak Alexander Bublik de Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

PAOLINI'DEN SÜRPRİZ VEDA: 3. TURDA ELENDİ

Tek kadınlarda 2024'te iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, 18 yaşındaki ABD'li Iva Jovic'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle yenilerek 3. turda elendi.

8 numaralı seribaşı Rus tenisçi Mirra Andreeva ise Rumen Elena-Gabriela Ruse'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tur biletini aldı.