Avrupa Şampiyonu olan Yonca Gül'e Kırşehir'de coşkulu karşılama

19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Yonca Gül Yılmaz için memleketi Kırşehir'de karşılama töreni düzenlendi.

Çekya'daki şampiyonada kadınlar 70 kiloda altın madalya kazanan başarılı sporcu Yılmaz, memleketine döndü.

Yılmaz, kendisini Kırşehir Valiliği önünde bekleyen Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Yasin Çakmakçı, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, ailesi, arkadaşları ve sporcuların yanına araç konvoyuyla geldi.

Türk bayrakları, meşale ve davul zurna eşliğinde çiçeklerle coşkuyla karşılanan şampiyon sporcu, tebrikleri kabul ederek, fotoğraf çektirdi.

Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonu Yılmaz'ın yakında daha büyük şampiyonluklar elde edeceğini söyledi.

Sporcuların her zaman maddi manevi olarak yanında olduklarını anlatan Çakmakçı, "Ben Yonca Gül Yılmaz kardeşimize, onu yetiştiren antrenörümüze, destek veren belediyemize ve bütün Kırşehirlilere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu başlangıç. Yonca Gül Yılmaz şehirdeki diğer gençlerimize azmiyle, ahlakıyla, duruşuyla örnek olacak. Birçok Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonunu buralarda karşılamayı Rabbim bizlere nasip etsin." diye konuştu.

ŞİMDİ HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz da kendisi için düzenlenen karşılama töreninden dolayı teşekkür etti.

Yılmaz, "Çok mutluyum, ülkemi ve ilimi çok güzel temsil ettim, Avrupa şampiyonu oldum. 2023 yılında da olmuştum, Allah'ın izniyle her zaman olmayı istiyorum. Hedeflerim bundan sonra dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlara gidebilmektir." dedi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, sporcuyu tebrik ederek "Yonca'nın, azmi ve gayretiyle olimpiyatlarda da inşallah yine şampiyon olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yonca'nın antrenörü Mehmet Dalbudak da hedeflerinin 2028 olimpiyatları olduğunu kaydetti.

Ardından Çakmakçı ve milli boksör Yılmaz, Türk Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından Cacabey Meydanı'nda "Gazze'ye umut, insanlığa vefa" adıyla açılan sergi ve kermesi ziyaret etti.