Avrupa Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Yayınlanma:
2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak. Tarihi belli oldu.

2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek.

Şampiyona, 11-15 Şubat tarihlerinde yapılacak.

KADINLAR VE ERKEKLERDE 8'ER TAKIM KATILACAK

Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki prestijli organizasyonları arasında gösterilen şampiyona, Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde 8'er milli takım, "Avrupa takımlar şampiyonu" ünvanı için korta çıkacak.

TÜRKİYE 2. GRUP'TA YER ALACAK

Ev sahibi Türkiye, kadınlarda Bulgaristan, Fransa ve Çekya; erkeklerde ise Fransa, Almanya ve İsveç ile 2. Grup'ta yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

