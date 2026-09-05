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Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı!

2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde dev rakibi Sırbistan'ı nefes kesen maçta 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekibimizin şampiyonluk yolundaki son rakibi bugün belli olacak.

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Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya geldi

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 2
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Maçın ilk 6’sında Daniele Santarelli tercihini son maça başlayan kadrodan yana kullandı.

Orta Oyuncu ve Takım Kaptanı: Eda Erdem

Pasör: Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın

Smaçör: İlkin Aydın

Orta Oyuncu: Zehra Güneş

Libero: Gizem Örge

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 3
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Sırbistan’ın 2023 Avrupa Şampiyonası finalinin rövanşı olarak gördüğü maçta Sırbistan ile karşılaşan millilerimiz, Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 4
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Filenin Sultanları ilk seti 25-20 skorla aldı. İkinci set de 25-19 skorla milli takımımızın oldu. Son sette ise milli takımımız Sırbistan'ı 25-20 skorla ezerek maçı aldı.

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 5
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Maçın ilk sayısı Melissa Vargas’tan, ilk ace ise İlkin Aydın’dan geldi. Hande Baladın ikinci setin ilk sayısını ace ile aldı. İkinci sette skor henüz 2-1 iken Sırbistan takımının antrenörü Terzic yaptığı itirazlarla sarı kart gördü.

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 6
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Sırbistan'ı eleyen Atatürk’ün Kızları’nın finaldeki rakibi bugün saat 19:00'da Sinan Erdem'de oynanacak Polonya-İtalya yarı final maçıyla belirlenecek. Final karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat yine İstanbul'da oynanacak.

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 7
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Sultanlar 2023’te aldıkları Avrupa Kupası’nı da finalde Sırbistan’ı yenerek eve getirmişti.

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 8
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Atatürk’ün Kızları, asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtmişti.

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 9
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2023'teki tarihi şampiyonluğun ardından kupayı savunmak için parkeye çıkan ay-yıldızlılar, turnuvaya ev sahibi olarak İstanbul'da başladı. Grup aşamasında güçlü bir performans sergileyen oyuncularımız, sadece Polonya'ya 3-2 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı! - Fotoğraf: 10
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Son 16 turunda Azerbaycan'ı 25-14, 25-16, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden sultanlar, rakibine set vermeden bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan Filenin Sultanları, 25-18, 22-25, 25-18, 25-22'lik setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Voleybol Filenin Sultanları
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