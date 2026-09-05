Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı!

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Maçın ilk sayısı Melissa Vargas’tan, ilk ace ise İlkin Aydın’dan geldi. Hande Baladın ikinci setin ilk sayısını ace ile aldı. İkinci sette skor henüz 2-1 iken Sırbistan takımının antrenörü Terzic yaptığı itirazlarla sarı kart gördü.