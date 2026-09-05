Atatürk'ün Kızları kim tutar sizi! Sırbistan'ı deviren Sultanlar adını finale yazdırdı!
2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde dev rakibi Sırbistan'ı nefes kesen maçta 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekibimizin şampiyonluk yolundaki son rakibi bugün belli olacak.
Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya geldi
Maçın ilk 6’sında Daniele Santarelli tercihini son maça başlayan kadrodan yana kullandı.
Orta Oyuncu ve Takım Kaptanı: Eda Erdem
Pasör: Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın
Smaçör: İlkin Aydın
Orta Oyuncu: Zehra Güneş
Libero: Gizem Örge
Sırbistan’ın 2023 Avrupa Şampiyonası finalinin rövanşı olarak gördüğü maçta Sırbistan ile karşılaşan millilerimiz, Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Filenin Sultanları ilk seti 25-20 skorla aldı. İkinci set de 25-19 skorla milli takımımızın oldu. Son sette ise milli takımımız Sırbistan'ı 25-20 skorla ezerek maçı aldı.
Maçın ilk sayısı Melissa Vargas’tan, ilk ace ise İlkin Aydın’dan geldi. Hande Baladın ikinci setin ilk sayısını ace ile aldı. İkinci sette skor henüz 2-1 iken Sırbistan takımının antrenörü Terzic yaptığı itirazlarla sarı kart gördü.
Sırbistan'ı eleyen Atatürk’ün Kızları’nın finaldeki rakibi bugün saat 19:00'da Sinan Erdem'de oynanacak Polonya-İtalya yarı final maçıyla belirlenecek. Final karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat yine İstanbul'da oynanacak.
Sultanlar 2023’te aldıkları Avrupa Kupası’nı da finalde Sırbistan’ı yenerek eve getirmişti.
2026 FIVB Milletler Ligi'nde finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Atatürk’ün Kızları, asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtmişti.
2023'teki tarihi şampiyonluğun ardından kupayı savunmak için parkeye çıkan ay-yıldızlılar, turnuvaya ev sahibi olarak İstanbul'da başladı. Grup aşamasında güçlü bir performans sergileyen oyuncularımız, sadece Polonya'ya 3-2 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı.
Son 16 turunda Azerbaycan'ı 25-14, 25-16, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden sultanlar, rakibine set vermeden bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan Filenin Sultanları, 25-18, 22-25, 25-18, 25-22'lik setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.