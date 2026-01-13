Atatürk Stadı taşınacak yerine millet bahçesi yapılacak!

Yayınlanma:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Atatürk Stadyumu ile ilgili hazırladığı proje ortaya çıktı. Buna göre stat taşınacak, yerine hastane ek binası ve millet bahçesi yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısında Sapanca Atatürk Stadyumu’nın da görüşüldüğü belirtildi.
Medyabar'dan Erhan Kaytanbay'ın haberine göre; Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Sapanca Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan mevcut futbol sahasının doğal çiminin yenilenmesi, 500 kişilik tribün ve soyunma odası yapılmasına yönelik yazıyı meclis gündemine sundu.

KOMİSYONA İLETİLDİ

Haberde Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in Sapanca Atatürk Stadı'nın Kurtköy'deki sahaya taşınmasını, Sapanca Devlet Hastanesi’nin mevcut kapasitesinin yetersiz kaldığını belirterek, bitişiğindeki yaklaşık 17 dönümlük alana sahip Sapanca Atatürk Stadyumu arazisinin bir bölümünün hastaneye ek bina yapılması amacıyla değerlendirilmesini istediği belirtildi. Stadyum arazisinin kalan kısmı için ise Sapanca Millet Bahçesi yapılarak vatandaşların kullanımına sunulabilecek bir sosyal alan oluşturulmasının gündeme getirildiği ifade edildi.

Yeni Adana Stadyumu'nda 40 gün sonra tablo ortaya çıktıYeni Adana Stadyumu'nda 40 gün sonra tablo ortaya çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da kendilerinin de bu fikir üzerinde çalıştıklarını söylediği belirtildi.
Habere göre; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kurtköy’de yapılması planlanan yeni tesisle ilgili taşınmaz tahsis işlemleri için kamu yatırım kararı alınması amacıyla konuyu İmar ve Şehircilik Komisyonu’na iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

