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Atatürk Stadı krizine formül bulundu

Balıkesirspor'da Atatürk Stadı konusunda yaşanan krize çözüm bulundu.

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Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 1
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Balıkesirspor'a Atatürk Stadı konusunda çözüm önerisi geldi.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 2
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesir Atatürk Stadı'nın sezon öncesi tadilattan geçen zemini hazır durumda olmadığı için ilk iki iç saha maçını İzmir Aliağa'da oynamak zorunda kalan şampiyonluk adaylarından Balıkesirspor formül arıyordu.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 3
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Kırmızı-beyazlı kulüp, stadı hazır olana kadar maçlarını tesislerinde oynamayı değerlendiriyor.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 4
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor yönetimiyle tesisleri gezdi.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 5
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Ahmet Akın antrenman sahasını Futbol Federasyonu'nun lig kriterlerine uygun hale getirmek için yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 6
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Balıkesirspor yönetimi, Atatürk Stadı krizine çözüm bulunduğunu duyurdu.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 7
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Kırmızı - Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın ve Kulüp Başkanımız Mert Alper Acar, Atatürk Stadyumu yeniden kullanıma açılana kadar iç saha karşılaşmalarımızı kendi şehrimizde oynayabilmemiz amacıyla kulüp tesislerimizdeki sahada incelemelerde bulundu.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 8
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Tesislerimizde bulunan sahanın TFF kriterlerine uygun hale getirilerek resmi müsabakaların oynanabilmesi için yapılabilecek çalışmalar yerinde değerlendirildi.

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Kulübümüze ve Balıkesirspor’umuza göstermiş oldukları yakın ilgi, nazik ziyaretleri ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’a teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Atatürk Stadı krizine formül bulundu - Fotoğraf: 10
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Heyet daha sonra yönetimle kısa bir görüşme yaptı.

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