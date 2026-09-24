Atatürk Stadı krizine formül bulundu

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Kırmızı - Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın ve Kulüp Başkanımız Mert Alper Acar, Atatürk Stadyumu yeniden kullanıma açılana kadar iç saha karşılaşmalarımızı kendi şehrimizde oynayabilmemiz amacıyla kulüp tesislerimizdeki sahada incelemelerde bulundu.