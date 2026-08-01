Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva, Rusya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı. Haber sakatlandığı iddialarını da beraberinde getirdi. Kadroya neden alınmadığı belli oldu.
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'yla ilgili korkutan haber. Rusya Milli Takımı kadrosunda neden olmadığı belli oldu.
Uluslararası müsabakalara katılma yasağı kaldırılan Rusya Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'la 2 hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Rusya Milli Takımı kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva yer almadı.
VakıfBanklı Marina Markova ise kadroya alınırken, Arina'nın neden alınmadığı merak konusu oldu.
BO Sport'taki haber korkuttu. Haberde Arina Fedorovtseva'nın kadroda yer almamasının nedeninin sağlık sorunlarıyla ilgili olduğu, omzundan sakatlığının bulunduğu belirtildi.
Arina Fedorovtseva, bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Bugün bazı paylaşımlar sayesinde, Rusya Milli Takımı'ndaki yokluğumla ilgili tamamen uydurulmuş gerekçeler ortaya atıldığını şaşkınlıkla öğrendim" dedi.
Arina, "Voleybola gönül veren ve benimle ilgilenen herkese şunu belirtmek isterim ki benimle ilgili her şey yolunda ve herhangi bir sorun yok. Yeni sezon hazırlıklarımı planlandığımız şekilde sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.
Rusya Milli Takımı'nda olmamasıyla ilgili olarak da "Rusya Milli Takımı'nın antrenman kampına ve Sırbistan Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçlarına katılmamam, Rusya Voleybol Federasyonu yönetimiyle önceden kararlaştırılmış ve onaylanmış bir durumdur" açıklamasını yaptı.