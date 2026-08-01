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Halk TV Spor Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva, Rusya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı. Haber sakatlandığı iddialarını da beraberinde getirdi. Kadroya neden alınmadığı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'yla ilgili korkutan haber. Rusya Milli Takımı kadrosunda neden olmadığı belli oldu.

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 2
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Uluslararası müsabakalara katılma yasağı kaldırılan Rusya Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'la 2 hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 3
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Rusya Milli Takımı kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva yer almadı.

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 4
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VakıfBanklı Marina Markova ise kadroya alınırken, Arina'nın neden alınmadığı merak konusu oldu.

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 5
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BO Sport'taki haber korkuttu. Haberde Arina Fedorovtseva'nın kadroda yer almamasının nedeninin sağlık sorunlarıyla ilgili olduğu, omzundan sakatlığının bulunduğu belirtildi.

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 6
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Arina Fedorovtseva, bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Bugün bazı paylaşımlar sayesinde, Rusya Milli Takımı'ndaki yokluğumla ilgili tamamen uydurulmuş gerekçeler ortaya atıldığını şaşkınlıkla öğrendim" dedi.

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 7
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Arina, "Voleybola gönül veren ve benimle ilgilenen herkese şunu belirtmek isterim ki benimle ilgili her şey yolunda ve herhangi bir sorun yok. Yeni sezon hazırlıklarımı planlandığımız şekilde sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

Arina Fedorovtseva'dan korkutan haber: Kadroya neden alınmadığı belli oldu - Fotoğraf: 8
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Rusya Milli Takımı'nda olmamasıyla ilgili olarak da "Rusya Milli Takımı'nın antrenman kampına ve Sırbistan Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçlarına katılmamam, Rusya Voleybol Federasyonu yönetimiyle önceden kararlaştırılmış ve onaylanmış bir durumdur" açıklamasını yaptı.

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