Arda Turan darmadağın oldu: Yaşadığım en kötü gün!

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başında aldığı sonuçlarla dikkat çeken Arda Turan bu kez darmadağın oldu.

Arda Turan yönetimindeki Donetsk, Ukrayna Ligi'nde LNZ Cherkasy takımına 4-1 yenildi. Shakhtar Donetsk de bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Ayrıca LNZ Cherkasy takımına tarihinde ilk kez yenildi.

Karşılaşmadan sonra çok üzgün görünen Arda Turan açıklamalarda bulundu. Turan şunları söyledi:

"Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum.

SORUMLULUĞU ALIYORUM

Tüm sorumluluğu alıyorum. Takım iç sahada dört gol yediğinde bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım.

Bugünkü maç, her şeyden önce, bire bir durumlar üzerine kuruluydu ve maalesef yaşanan tüm bu olaylara yeterince tepki veremedik. Tepkimizin ne olacağını, sıradan bir takım olarak mı yoksa şampiyon bir takım olarak mı tepki vereceğimizi vurgulamak da önemli. Kesin olarak söyleyebileceğim şey, milli maçlar için verilen aradan sonra, bugünkü maçtan hep birlikte öğrenmemiz gereken birçok ders çıkaracağımızdır.

Yenilgiye rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdim ve tüm milli takım oyuncularımıza bol şans diledim, çünkü milli takımınızı temsil etmek futboldaki en onurlu şeylerden biri. Ve ülkelerini, özellikle de Ukrayna milli takımı temsilcilerini temsil etme fırsatı buldukları için gerçekten gurur duyuyorum. Genel olarak, deplasman öncesinde onlara olumlu bir hava katmak için elimden gelenin en iyisini yaptım; onları da zorlu maçlar bekliyor."