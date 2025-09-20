Antalya'da kazanan çıkmadı

Antalya'da kazanan çıkmadı
Antalyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'de oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

51. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği topu, kaleci Bilal Bayazıt kornere çeldi.

52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Dzhikiya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Ballet'in ceza sahası sağ çaprazda topla buluşturduğu Van de Streek'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.

78. dakikada Tuci'nin ceza sahası sol çaprazdan ortasına sağ çaprazda yükselen Ramazan Civelek'in kafayla şutunda, top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Nurettin Korkmaz'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Benes'in gelişine sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan filelere gitti: 1-1

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Dk. 71 Ceesay), Abdülkadir Ömür (Dk. 60 Boli), Safuri (Dk. 90 Cvancara), Storm (Dk. 71 Ballet), Van de Streek (Dk. 90 Samet Karakoç)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil (Dk. 67 Kayra Cihan), Abdulsamet Burak (Dk. 79 Nurettin Korkmaz), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 67 Furkan Soyalp), Opoku (Dk. 46 Burak Kapacak), Mendes (Dk. 71 Tuci), Benes, Cardoso, Onugkha

Goller: Dk. 52 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 90+2 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Van de Streek, Dk. 53 Safuri, Dk. 78 Julian (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Cardoso, Dk. 50 Abdulsamet Burak, Dk. 56 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)

