Annesinden nakledilen kasla madalya mücadelesi verecek

Karaman'da yaşayan 13 yaşındaki judocu Ayşe Ceren Hancı, Türkiye şampiyonalarında 2 kez 3. oldu. Ayşe Ceren, geçen yıl bir şampiyonaya hazırlanırken antrenmanda dizinden sakatlandı. Hancı'nın ön çapraz bağının koptuğu belirlendi.

Judoya ara vermek zorunda kalan Ayşe Ceren, sosyal medyadan daha önce birçok milli sporcuya ön çapraz bağı ve menisküs nakli yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaştı.

Tedavi için İzmir'e gelen Hancı'ya Doktor Kehribar anne ve kızı aynı anda ameliyathaneye aldı, annesinden aldığı kasla kızına yeni bağ yaptı.

HEDEFİ DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Başarılı geçen ameliyatın ardından açıklama yapan Hancı, şunları söyledi:

"Önce Avrupa şampiyonu sonra da dünya ve olimpiyat şampiyonu olmayı hayal ediyorum. Lokman hocama da hedeflerime ulaşmamı sağladığı için teşekkür ediyorum. Ameliyattan önce ağrılarım oluyordu ama şimdi hiç ağrılarım olmadı ve kendimi çok iyi hissediyorum. Gün sayıyorum. 6-7 ay sonra spora yeniden başlayacağım. Hedeflerime ulaşmam için annem de beni desteklediğini gösterdi ve bana yardım etti. Onları gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Anne Necla Hancı ise "Ümitlerimizin azaldığı anda Doç. Dr. Lokman Kehribar kızıma yeni bir hayat verdi. Lokman hocam, 'Bağınızı sizden alıp kızınıza nakledeceğiz.' dedi. Biz de kabul ettik. Annelik güzel duygu, ona sporuna devam etmesi için tekrardan destek vermek güzel duygu. En büyük hayalim, onu güzel yerlerde görmek. Hedeflerine ulaştığını görmek istiyorum" dedi.

Milli judocular ilk günde 1 altın 2 gümüşü kaptı

Doç. Dr. Lokman Kehribar da "Türkiye'de hiç yapılmayan bir ameliyat, annenin çapraz bağını almadık, kasını alıp kızımıza ön çapraz bağı yaptık. Normalde ön çapraz bağı ameliyatında hastanın kasları alınarak bir bağ yapılır. Hasta çok küçük olduğu için alacağımız bağ çok ince olduğu için büyüdüğünde yetmezliğe gitme ihtimali çok yüksekti. O yüzden bizim kalın bir bağ koymamız lazımdı. Çocuktan kalın bir bağ elde etme ihtimalimiz yoktu. Elde edebilirdik ama kaslarına zarar verebilirdik. Bu da çocuğun sportif hayatını etkileyecekti. 6-7 ay sonra onu müsabakalarda göreceğiz" diye konuştu.