Ankaragücü'nü yıkan haber geldi
FIFA'dan Başkent temsilcisi Ankaragücü'ne yeni transfer yasağı! Kalıcı ceza kapıda.

Başkent temsilcisi Ankaragücü, FIFA’dan gelen yeni yaptırımlarla sarsıldı. Halihazırda 14 dosyadan transfer yasağı bulunan kulüp, son eklenen 2 dosya ile birlikte toplamda 16 farklı dosyadan yasaklı duruma düştü. Bu gelişme, kulübün geleceği açısından ciddi bir risk oluşturdu.

FIFA, Ankaragücü’nün ödeme yapmadığı 4 dosya için ay sonuna kadar süre tanıdı. Eğer bu borçlar belirtilen sürede kapatılmazsa, kulübe kalıcı transfer yasağı uygulanması gündemde. Bu durumda, borçlar sonradan ödense bile ceza süresi boyunca transfer yapılması mümkün olmayacak.

3'ER DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA’nın yaptırımları yalnızca Ankaragücü ile sınırlı değil. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor da birer dosyadan 3’er dönem transfer yasağı aldı.

MALATYASPOR'DA DURUM DAHA KÖTÜ

Yeni Malatyaspor’un durumu ise daha da vahim. Kulüp, geçmişte aldığı cezalar nedeniyle eksi 30 puana gerilemiş durumda. Bu puan silme cezası, ligde kalma umutlarını neredeyse sıfırlamış görünüyor.

Yasakların büyük kısmı, geçmiş dönemlerde yapılan transferlerde ödeme yapılmayan oyunculara ait. Özellikle Tasos, Daniel Lukasik, Alexis Flips, Pedrinho, Nihad Mujakiç ve Uros Radakovic gibi isimlerle ilgili dosyalar, kulübün başını ağrıtmaya devam ediyor.

