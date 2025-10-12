Anadolu Efes sahasında rahat kazandı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk eden Anadolu Efes parkeden 90-72'lik skorla galip geldi.

Basketbol Süper Ligi'nin 3. Haftasında Anadolu Efes sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede Anadolu Efes parkeden 90-72’lik skorla galip ayrıldı.

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Weiler-Babb 10, Cordinier 18, Dessert 6, Ercan Osmani 11, Erkan Yılmaz 10, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Loyd 2, Smits 2, Burak Can Yıldızlı, Swider 11, Sarper David Mutaf 1

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 13, Griffin 3, Smith 10, Cazalon 11, Mahir Ağva 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Badzim 6, Roberts 2, Hawkins 13, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 33-16

Devre: 52-38

3. Periyot: 77-52

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

