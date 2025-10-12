Anadolu Efes sahasında rahat kazandı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk eden Anadolu Efes parkeden 90-72'lik skorla galip geldi.
Basketbol Süper Ligi'nin 3. Haftasında Anadolu Efes sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.
ANADOLU EFES SAHASINDA KAZANDI
Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede Anadolu Efes parkeden 90-72’lik skorla galip ayrıldı.
DETAYLAR
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Anadolu Efes: Weiler-Babb 10, Cordinier 18, Dessert 6, Ercan Osmani 11, Erkan Yılmaz 10, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Loyd 2, Smits 2, Burak Can Yıldızlı, Swider 11, Sarper David Mutaf 1
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 13, Griffin 3, Smith 10, Cazalon 11, Mahir Ağva 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Badzim 6, Roberts 2, Hawkins 13, Erbey Kemal Paltacı
1. Periyot: 33-16
Devre: 52-38
3. Periyot: 77-52