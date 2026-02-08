Anadolu Efes sahasında Karşıyaka'yı devirdi

Yayınlanma:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 98-81 yendi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 11. galibiyetini aldı.
Karşıyaka ise 15. yenilgisini elde etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar, Ahmet Tatlıcı
Anadolu Efes: Loyd 2, Weiler-Babb 2, Dessert 8, Ercan Osmani 17, Erkan Yılmaz 11, Beaubois 5, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı 4, Lee 9, Swider 9, David Mutaf 9, Jones 5
Karşıyaka: Sokolowski 14, Samet Geyik 5, Gordic 5, Alston 8, Moody 8, Young 17, Serkan Menteşe, Bishop 12, Egemen Yapıcı, Manning 12, Mert Celep, Ege Özçelik
Beş faulle çıkanlar: 35.47 Dessert (Anadolu Efes), 38.50 Bishop (Karşıyaka)
1. Periyot: 22-19
Devre: 50-38
3. Periyot: 75-60
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

