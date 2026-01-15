Anadolu Efes kabustan uyanamadı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 22. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'ya 89-75 yenildi.

Müsabakaya Simmons'un skorer oyunuyla başlayan konuk takım, 5. dakikayı 9-7 önde geçti. Ercan ve Weiler-Babb'ın basketleriyle skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, 6. dakikada skoru 12-9 yaptı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son 1,5 dakikasında üstünlüğünü kaybeden lacivert-beyazlı ekip, periyotu 23-20 geride kapattı.

ANADOLU EFES DEVREYİ ÖNDE KAPADI

Mücadelenin ikinci çeyreği çekişmeli geçti. Anadolu Efes'te Smits'in skorer oyunuyla ön plana çıktı. İki takımın da farkı açamadığı ve üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği periyodun sonunu iyi oynayan lacivert-beyazlılar, devre arasına 42-40 önde girdi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, 22. dakikanın başında 6 sayılık fark (46-40) yakaladı. Farkın daha da açılmasına engel olan ve geri dönen Baskonia, 26. dakikada 51-50 öne geçti. Mücadelenin devam eden bölümünde üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Sakatlığı sonrası ilk kez bu çeyrekte oyuna giren Beaubois'ın etkisiyle son bölümü iyi oynayan Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 59-58 üstün tamamladı.

Son periyoda 7-0'lık seriyle giren İspanyol takımı, 33. dakikada 65-59'luk üstünlük kurdu. Etkili oyununu sürdüren Baskonia, 36. dakikanın başında maçta ilk kez çift sayılı fark (62-72) yakalayan takım oldu. Anadolu Efes, Cordinier'in üst üste 2 kez 3 sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetle reaksiyon verdi. Hemen ardından savunmada rakibini durduran lacivert-beyazlılar, yaptığı basit top kaybıyla farkı daha da kapatma şansını kullanamayınca rakibinin nefeslenmesini engelleyemedi. Kısa sürede 4 sayı birden bulan konuk takım, 38. dakikada 76-68 üstünlüğünü sürdürdü. Savunma yapmakta zorlanan Anadolu Efes, hücumda da ritim bulamayınca farkı kapatamadı. Lacivert-beyazlılar, parkeden 89-75 yenik ayrıldı.

İlk 5'inden sadece 30 sayı katkısı alabilen Anadolu Efes'te Loyd 12, kenardan gelen Cordinier 11 ve Smits 10 sayıyla çift haneli skor üreten oyuncular oldu.

Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği Baskonia'da ise Kurucs 18, Forrest 17, Luwawu-Cabarrot 15 ve Simmons 14 sayıyla galibiyete katkı verdi.

ANADOLU EFES'TEN ÜST ÜSTE 6. YENİLGİ

Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üst üste 6. yenilgisini yaşadı. Play-off hedefinin uzağında kalan İstanbul temsilcisi, toplamda 16. kez mağlup oldu.

Galibiyet sayısını 8'e çıkaran Kosner Baskonia ise Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez dış sahada kazandı.

TARAFTARLARDAN İSMAİL ŞENOL'A TEPKİ

Anadolu Efes taraftarları, sportif direktör İsmail Şenol'a tepki gösterdi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istenen sonuçları alamayan lacivert-beyazlılarda taraftarlar, müsabakanın son bölümlerinde Şenol'u istifaya davet etti.

