Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atıldı

Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atıldı
Yayınlanma:
Amedspor kadın futbol takımında yeni dönem resmen başladı. Hakan Bayraktar Diyarbakır temsilcisinde göreve başladı.

Amedspor Kadın Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine tecrübeli isim Hakan Bayraktar’ı getirdi. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Diyarbakırspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Bayraktar, 2025–2026 sezonu boyunca Amedspor’un başarısı için ter dökecek.

İMZALAR ATILDI

Ramazan Erin’in görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Amedspor Kadın Futbol Takımı, tercihini deneyimli çalıştırıcıdan yana kullandı.

amedspor.webp
Hakan Bayraktar imzayı attı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amedspor’umuza hoş geldin Hakan Bayraktar.
Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hakan Bayraktar ile 2025–2026 sezonu boyunca anlaşmaya vardı.

İmza töreni, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri’nde gerçekleşti. Törene Asbaşkan Şeyda Arslantaş, Başkan Yardımcısı Semra Arslan ve Futbol Şube Sorumlusu Şengül Saruhanoğlu katıldı.

Fenerbahçe şampiyon olduFenerbahçe şampiyon oldu

YENİ İSİM: YENİ SOLUK

Hakan Bayraktar’ın futbolculuk dönemindeki saha vizyonu ve liderlik özelliklerinin, kadın futbol takımına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Amedspor yönetimi, Bayraktar’ın teknik bilgisi ve bölge futboluna olan hakimiyetiyle takımı daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyor. Amedspor Kadın Futbol Takımı, yeni teknik direktörüyle birlikte 2025 - 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Spor
Amrabat için bağış kampanyası başlatıldı
Amrabat için bağış kampanyası başlatıldı
Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool itirafı
Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool itirafı
"Galatasaray bir gün şok olacak"
"Galatasaray bir gün şok olacak"