Amedspor Kadın Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine tecrübeli isim Hakan Bayraktar’ı getirdi. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Diyarbakırspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Bayraktar, 2025–2026 sezonu boyunca Amedspor’un başarısı için ter dökecek.

İMZALAR ATILDI

Ramazan Erin’in görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Amedspor Kadın Futbol Takımı, tercihini deneyimli çalıştırıcıdan yana kullandı.

Hakan Bayraktar imzayı attı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Amedspor’umuza hoş geldin Hakan Bayraktar.

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hakan Bayraktar ile 2025–2026 sezonu boyunca anlaşmaya vardı.

İmza töreni, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri’nde gerçekleşti. Törene Asbaşkan Şeyda Arslantaş, Başkan Yardımcısı Semra Arslan ve Futbol Şube Sorumlusu Şengül Saruhanoğlu katıldı.

YENİ İSİM: YENİ SOLUK

Hakan Bayraktar’ın futbolculuk dönemindeki saha vizyonu ve liderlik özelliklerinin, kadın futbol takımına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Amedspor yönetimi, Bayraktar’ın teknik bilgisi ve bölge futboluna olan hakimiyetiyle takımı daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyor. Amedspor Kadın Futbol Takımı, yeni teknik direktörüyle birlikte 2025 - 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.