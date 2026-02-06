Amedspor'da sürpriz ayrılık: İstemeye istemeye veda etti

TFF 1. Lig lideri Amedspor'da üst üste yapılan transferlerden sonra sürpriz bir de ayrılık yaşandı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Poko ile yollar ayrıldı.

Poko, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Amedspor'a veda etti.

Gabonlu oyuncu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, birçoğunuz bana yazıyorsunuz. Mesajlarınızı görüyorum ve tepkilerinizi anlıyorum. Ben de sizi seviyorum, sevginiz ve saygınız için teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca sizleri hayal kırıklığına uğratmamışımdır umarım. İyi ve kötü zamanlarda her zaman yanımda oldunuz. Bunun için size her zaman minnettar olacağım. Bu takımın gücü ve ruhu siz oldunuz.

Hayatta her zaman seçimlerimiz üzerinde kontrolümüz olmaz. Maalesef bazen başkaları sizin yerinize karar verir.”

Veda mesajındaki ifadeler Poko'nun isteyerek ayrılmadığını, kulüp tarafından bu kararın verildiğini gösterdi.

15 MAÇTA 3 GOL ATTI

Andre Poko, bu sezon Amedspor'un formasını 15 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 3 de gol attı.

Gabon Milli Takımı'nın da oyuncusu olan Poko, 44 maçta fileleri 3 kez havalandırdı.