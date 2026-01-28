Amedspor'a kötü haber: TFF duyurdu
TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu kötü haberi verdi.
Federasyon, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ve başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR" GEREKÇESİ
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yayınlanan paylaşım suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ideolojik propaganda yapılması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
AMED SPORTİF FAALİYETLERKulübü Başkanı NAHİT EREN’in kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yayınlanan paylaşım suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."