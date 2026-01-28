Amedspor'a kötü haber: TFF duyurdu

Amedspor'a kötü haber: TFF duyurdu
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor Kulübü'nü ve başkanı Nahit Eren'i PFDK'ya sevk etti.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu kötü haberi verdi.
Federasyon, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ve başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Amedspor peş peşe açıkladı: Teşekkür ederek yolladıAmedspor peş peşe açıkladı: Teşekkür ederek yolladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR" GEREKÇESİ

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yayınlanan paylaşım suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ideolojik propaganda yapılması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
AMED SPORTİF FAALİYETLERKulübü Başkanı NAHİT EREN’in kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yayınlanan paylaşım suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Spor
UEFA maçına giden 7 taraftar öldü: Bodrum FK'dan başsağlığı geldi
UEFA maçına giden 7 taraftar öldü: Bodrum FK'dan başsağlığı geldi
İlkin Aydın ayaklanması: Kız bacağını komple bıraksın mı?
İlkin Aydın ayaklanması: Kız bacağını komple bıraksın mı?
3. Lig'de rakibine çalım atarken sarı kart gördü
3. Lig'de rakibine çalım atarken sarı kart gördü