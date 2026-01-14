Amedspor bombayı patlatacak: Bu transfer dengeleri bozacak

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluğu hedefleyen Amedspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde rakipleriyle arasındaki dengeleri lehine bozacağı belirtiliyor.

Amedspor'a 1-0 kazandığı Çorum FK maçıyla ilgili kötü haber

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanan Amedspor'un Sırp golcü Aleksandar Pesic için harekete geçtiği bildirildi.

Amedspor yönetiminin 33 yaşındaki golcü için temaslara başladığı da haberde yer aldı.

FRANSA VE İTALYA'DA DA OYNADI

1.90 boyundaki Pesic'in kariyerinde Fransa ve İtalya ligleri de bulunuyor.

Fransa'nın Touluse, İtalya'nın Atalanta, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımlarında da forma giyen Pesic, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de Karagümrük'te de forma giymiş, 31 maçta 14 gol atmıştı.



Yıldız oyuncu kulüp kariyerinde 386 maçta 152 kez fileleri havalandırdı.

Şu anda Macaristan'ın Ferencvaroş takımında oynayan Aleksandar Pesic, ceza sahasındaki son vuruşları ve hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.