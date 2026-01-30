TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren şampiyonluğun en güçlü adayı Amedspor, 2 transferini aynı anda açıkladı.

Herkes istiyordu Amedspor kaptı

Kulüp, son olarak Kocaelispor'da oynayan Ukraynalı Oleksandr Syrota ve Bodrumspor forması giyen Bulgar Zdravko Minchev Dimitrov'a imzayı attırdı.

1 STOPER, 1 SOL KANAT

Yeni transfer Syrota, stoper olarak görev yapıyor. Dimitrov ise sol açıkta oynuyor. Kulüpten yapılan açıklamalar şöyle:



"Kulübümüz, stoper mevkisinde oynayan Oleksandr Syrota’yı, Dynamo Kyiv’den satın alma opsiyonu bulunacak şekilde sezon sonuna kadar kiralamıştır.”

“Zdravko Minchev Dimitrov isimli sol kanat oyuncusu da Bodrumspor’dan kesin transfer edilmiştir. Oyuncu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşma kapsamında kulübümüzün sözleşmeyi 1 sezon süreyle tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmaktadır.”

“Oleksandr Syrota’ya ve Zdravko Minchev Dimitrov’a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, her iki transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

AVRUPA'DA İLK MAĞAZA

Amedspor, Avrupa hamlesine de hazırlanıyor. Kulüp ürünlerinin satıldığı Amed Store mağazalarının Diyarbakır dışındaki ilk şubesi Almanya'da açılacak.



Amedspor'un Diyarbakır dışındaki ilk mağazasının Almanya'nın Hannover kentinde açılacağı bildirildi.

Bu şubenin şubat ayının sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.