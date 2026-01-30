Amedspor 2 transferi resmen açıkladı: Avrupa'da da ilk ilke imza atacak

Amedspor 2 transferi resmen açıkladı: Avrupa'da da ilk ilke imza atacak
Yayınlanma:
TFF 1. Lig lideri Amedspor, 2 futbolcuyu transfer ettiğini resmen duyurdu. Diyarbakır temsilcisi şimdi de Avrupa'da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren şampiyonluğun en güçlü adayı Amedspor, 2 transferini aynı anda açıkladı.

Herkes istiyordu Amedspor kaptıHerkes istiyordu Amedspor kaptı

Kulüp, son olarak Kocaelispor'da oynayan Ukraynalı Oleksandr Syrota ve Bodrumspor forması giyen Bulgar Zdravko Minchev Dimitrov'a imzayı attırdı.

1 STOPER, 1 SOL KANAT

Yeni transfer Syrota, stoper olarak görev yapıyor. Dimitrov ise sol açıkta oynuyor. Kulüpten yapılan açıklamalar şöyle:

Amedspor’da savunma ve hücum hamlesi
"Kulübümüz, stoper mevkisinde oynayan Oleksandr Syrota’yı, Dynamo Kyiv’den satın alma opsiyonu bulunacak şekilde sezon sonuna kadar kiralamıştır.”
“Zdravko Minchev Dimitrov isimli sol kanat oyuncusu da Bodrumspor’dan kesin transfer edilmiştir. Oyuncu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşma kapsamında kulübümüzün sözleşmeyi 1 sezon süreyle tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmaktadır.”
“Oleksandr Syrota’ya ve Zdravko Minchev Dimitrov’a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, her iki transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

AVRUPA'DA İLK MAĞAZA

Amedspor, Avrupa hamlesine de hazırlanıyor. Kulüp ürünlerinin satıldığı Amed Store mağazalarının Diyarbakır dışındaki ilk şubesi Almanya'da açılacak.

Amedspor’dan Avrupa’da ilk mağaza hamlesi
Amedspor'un Diyarbakır dışındaki ilk mağazasının Almanya'nın Hannover kentinde açılacağı bildirildi.
Bu şubenin şubat ayının sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Spor
Harikasın Hande Baladın
Harikasın Hande Baladın
Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak
Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak
Tedesco itiraf etti
Tedesco itiraf etti