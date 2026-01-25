Altınordu Erzincan'da buz kesti

Altınordu Erzincan'da buz kesti
Yayınlanma:
2. Lig ekibi Altınordu, Erzincan deplasmanında 24 Erzincanspor'a 2-0 kaybetti ve küme düşme hattı iyice karıştı.

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Altınordu, 23. haftayı puansız kapatarak düşme hattında bir yara daha aldı.
Zorlu hava şartlarında çıktığı müsabakada ilk yarıda ve ikinci devrede kalesinde gördüğü gollerle sahadan eli boş ayrılan kırmızı-lacivertiler, 13 puanda kalıp korkulu rüya görmeye devam etti.

ERZİNCAN'DA DA UMDUĞUNU BULAMADI

Bu karşılaşma öncesinde Erbaaspor'u deplasmanda 1-0 yenip, evinde İskenderunspor'la 1-1 berabere kalarak kümede kalma yarışında umutlanan İzmir ekibi, Erzincan'da umduğunu bulamadı.
Altınordu, 5 maç aradan sonra ilk kez bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. İzmir temsilcisi düşme hattındaki rakiplerinin de maçlarını kaybetmesiyle teselli buldu.

SIRADAKİ RAKİBİ ADANA 01 FK

Kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık fark açılmayan kırmızı-lacivertliler, bir sonraki maçında iç sahada Play-Off yarışı veren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek.
Altınordu'da sakatlığı bulunan santrfor Keni Var ile sol bek Gökhan Süzen forma giyemedi. İki oyuncunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:DHA

