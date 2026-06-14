Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika
Altın Portakallar olarak tanınan Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Nika Daalderop, Sultanlar Ligi'ne geri döndü. Hoş geldin Nika.
Altın Portakallar olarak bilinen Hollanda Milli Takımı'nın "Altın Portakalı" Nika Daalderop, Türkiye'den fazla ayrı kalamadı.
1.90 boyunda ve 27 yaşındaki smaçör 3 yıl sonra tekrar Vodafone Sultanlar Ligi'nde.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğan Nika, Talent Team Papendal takımında voleybola başladı.
Almanya'nın Ladies in Black Aachen takımına transfer olan Nika, ardından da yine aynı ülkenin Stattugart takımına transfer oldu.
Güçlü fiziği ile dikkat çeken Nika, hemen ardından İtalya'nın yolunu tuttu ve Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola takımlarında oynadı.
2022-2023 sezonunda ise İstanbul'a geldi ve VakıfBank'la sözleşme imzaladı. VakıfBank'ta 1 sezon kaldı.
Nika, daha sonra İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımına transfer oldu.
Ve Türkiye'den ayrılık daha fazla uzun sürmedi. Vodafone Sultanlar Ligi takımı THY Nika'yı resmen açıkladı.
Sözleşmeyi imzalayan Nika, önümüzdeki sezon THY formasıyla mücadele edecek.