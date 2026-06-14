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Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika

Altın Portakallar olarak tanınan Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Nika Daalderop, Sultanlar Ligi'ne geri döndü. Hoş geldin Nika.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 1
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Altın Portakallar olarak bilinen Hollanda Milli Takımı'nın "Altın Portakalı" Nika Daalderop, Türkiye'den fazla ayrı kalamadı.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 2
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1.90 boyunda ve 27 yaşındaki smaçör 3 yıl sonra tekrar Vodafone Sultanlar Ligi'nde.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 3
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğan Nika, Talent Team Papendal takımında voleybola başladı.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 4
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Almanya'nın Ladies in Black Aachen takımına transfer olan Nika, ardından da yine aynı ülkenin Stattugart takımına transfer oldu.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 5
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Güçlü fiziği ile dikkat çeken Nika, hemen ardından İtalya'nın yolunu tuttu ve Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola takımlarında oynadı.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 6
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2022-2023 sezonunda ise İstanbul'a geldi ve VakıfBank'la sözleşme imzaladı. VakıfBank'ta 1 sezon kaldı.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 7
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Nika, daha sonra İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımına transfer oldu.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 8
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Ve Türkiye'den ayrılık daha fazla uzun sürmedi. Vodafone Sultanlar Ligi takımı THY Nika'yı resmen açıkladı.

Altın Portakal geri döndü! İmzayı attı: Hoş geldin Nika - Fotoğraf: 9
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Sözleşmeyi imzalayan Nika, önümüzdeki sezon THY formasıyla mücadele edecek.

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