Alimpijevic aldığı süper teklifi açıkladı: Beşiktaş'a sözüm var bırakamam

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT Avrupa Kupası'nda önemli hedeflerle sezona başlayan siyah-beyazlıların 39 yaşındaki başantrenörü, Beşiktaş'taki başarısının sırrına, Sırbistan Milli Takımı'nda göreve geliş sürecine, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) performansına ve birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş GAİN, tarihinde ilk kez Süper Lig'e 8'de 8 galibiyetle başlarken, Avrupa Kupası'nda ise 8 maçta 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve zirveye ortak durumda. Bu başarıda Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic de ön plana çıkıyor.

Sezona yüksek perdeden bir giriş yaptıklarını ve yeni bir mücadelenin içinde olduklarını belirten Alimpijevic, "Bu sezon açıkçası çok da farklı değil. Saha içinde de saha dışında da basketbolun ve hayatın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Başarılar elde etmek için mücadele ediyoruz. Bazı şeylerin istikameti de değişti. Zira basketbol değişti. Geçtiğimiz 3 yılda basketbol, önceki 15 yılda yaşadığı değişimden çok daha büyüğünü kaydetti. Sezon öncesinde giden oyuncularımız önemli ve büyük oyunculardı. Yeni oyuncularımız da çok iyi isimler. Onlarla yeni bir yola çıktık. Şu anda gerçekten iyi gidiyoruz. Elbette her takım gibi bizim de alışmak ve daha iyi olmak için zamana ihtiyacımız var ama şu ana kadarki bulduğumuz takım kimyası beklediğimden daha hızlı gelişti." diye konuştu.

''BAŞARININ ARDINDA SİHİRLİ DEĞNEK YOK''

Dusan Alimpijevic, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesindeki en önemli etkenin siyah-beyazlı kulübün yönetimi ve teknik ekibiyle aynı tutkuyu paylaşıp, uyum içinde çalışmak olduğunu söyledi.

İyi bir basketbol oynadıklarının altını çizen Alimpijevic, "İki yıl önce küme düşmenin kıyısına gelmiş bir takımken şu an maçlarımız kapalı gişe oynanıyor. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Her şeyi birlikte başarıyoruz. En önemli konu ise burada kulüp yönetimiyle, başkanımızla, yöneticilerimizle, genel menajerimiz ve ekibimizle gerçekten güzel bir uyum içindeyiz. Aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Bu da kararımda en etkili şeylerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Akatlar'da yer alan Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynadıkları maçlarda etkili olduklarını vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "İki yılı aşkın bir süreden sonra burada Anadolu Efes gibi bir takıma karşı favori hale gelmiş durumdayız. Elbette bu diğer organizasyonlara ve bütçelere kıyasla çok büyük bir başarı. Bu başarının ardında öyle büyük bir sır ya da sihirli değnek yok. Var olan şey çok çalışmak, karakter ortaya koymak, iyi kadro seçimi, iyi kadro mühendisliği, takımın ve organizasyonun içindeki herkesin birbirine duyduğu güven. Tıpkı hayatta olduğu gibi tüm iniş çıkışlara en iyi şekilde mukavemet gösterip sürecimize güvenmek, kendi vizyonumuza ve hedeflerimize inanmak ve bu yönde birbirimizi desteklemek bence bu başarıda altı çizilebilecek konu." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Sırp başantrenör, şunları paylaştı:

"Diğer kulüplerden gelen tekliflerin yanı sıra Avrupa Kupası'nda da önemli bir mücadele var. Ailem burada iyi hissediyor. Diğer yandan taraftarlarla kurduğumuz çok yoğun, kuvvetli bir bağ ve takım kimyası var. Bundan keyif alıyorum. Bir diğer tarafta ise kulübün ve taraftarların yapısıyla, tutkusuyla benimki çok eşleşiyor."

''ÖNEMLİ OLAN SEZON SONUNU NASIL GETİRECEĞİNİZDİR''

Alimpijevic, bu sezon büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda iyi bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.

Maç maç düşünmeleri gerektiğini aktaran siyah-beyazlı ekibin başantrenörü, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar 16 maçta 14 galibiyet aldık. Sezon başlamadan birisi bize böyle bir şey olacağını söyleseydi elbette çok sevinirdik. Bu, çok büyük bir başarı. Bu yıl da büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda gayet iyi gidiyoruz. Nasıl gittiğinizden daha da önemli olan sezon sonunu nasıl getireceğinizdir. Günün sonunda bu işi kupayla taçlandırdığınız sürece bu daha önemli olacak. Bizim hedeflerimiz aynı. Ligde yine yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ligde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi büyük yatırımlara sahip iki takım var. Sezonun sonunu getirme konusunda onlarla rekabet halinde olacağız. Avrupa Kupası'nda da birkaç takım hem bütçe olarak hem de sportif anlamda önemli düzeyde rekabet ediyor. Bahçeşehir Koleji, Hapoel Tel Aviv, Buducnost ve bizim gibi birkaç takım zirveye oynuyor. Maçtan maça, haftadan haftaya, aydan aya bu hedefleri takip edeceğiz."

''ÇOK BÜYÜK ONUR DUYDUM''

Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nda başantrenörlüğe getirilmesiyle ilgili, "Beni ilk aradıklarında, bana böyle bir fırsat verdikleri için çok büyük onur duydum." dedi.

Basketbolda nesillerin değiştiğini vurgulayan 39 yaşındaki başantrenör, şunları kaydetti:

"Elbette bir antrenör için milli takımı çalıştırmak her zaman en büyük onur, kıvanç ve hayaldir. Bunun gerçekleşmesi benim için son derece önemli çünkü bizim ülkemizde çok önemli antrenörler var. Nesillerle beraber basketbol da, basketbol antrenörlüğü de değişiyor. Açıkçası beni ilk aradıklarında bana böyle bir fırsat verdikleri için çok büyük onur duydum. Önümde gerçekten önemli bir mücadele olacak. Fikstür sıkışık. Diğer taraftan Avrupa Ligi takımları, milli takım pencerelerine oyuncu gönderme konusunda eskisi kadar cömert olmayabiliyor. Bu da sadece benim için değil, tüm antrenörler için zorluk teşkil edecek. Yoğun bir yıl geçireceğiz. Elbette Sırbistan Milli Takımı tarihi boyunca en tepedeki 3 veya 5 takım arasında gösterildi. Dolayısıyla benim için önemli bir mücadele olacak."

''BEŞİKTAŞ'A VE BAŞKANIMIZA SÖZÜM VARDI''

Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'ndan kendisine gelen tam zamanlı çalışma teklifini "imkansız" olarak yanıtladığını söyledi.

Siyah-beyazlı kulüple aynı yolda tutkulu bir şekilde ilerlediğini aktaran Alimpijevic, "İlk başta milli takımdan bana Beşiktaş'taki kontratımdan çıkarak tam zamanlı olarak teklif gelmişti. Ancak bunun imkansız olduğunu söyledim. Beşiktaş Kulübüne ve başkanımıza bir sözüm vardı. Onlarla iki yıl daha kalmak üzere bir mutabakat gerçekleştirmiştim. Beşiktaş bana çok fazla şey verdi. Benim de artık onlara bir şeyler vermem gerektiğini düşünüyorum.

Bu teklifi bu şekilde kabul ettim çünkü hayatımın bu evresinde enerjimin en yüksek olacağı zamanda olduğumu düşünüyorum. Belki bir 10 yıl önce olsaydı böyle bir şey pek mümkün olmayabilirdi veya bundan 10-15 yıl sonra böyle bir teklifi kabul eder miydim bilmiyorum. Şu an içinde bulunduğum enerji ve adanmışlık seviyesi her iki görevi birden taşıyacağıma beni inandırdı. Bu koşulla bu teklifi kabul ettim." şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE, EUROBASKET 2025'TE ALTIN MADALYAYI HAK ETTİ''

Sırp başantrenör, Türkiye'nin 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) altın madalyayı hak ettiğini belirtti.

A Milli Takım ve Türk basketbolu için övgü dolu ifadeler kullanan Alimpijevic, "Türkiye, EuroBasket 2025'te en iyi basketbolu oynayan takımdı. Enerji, takım kimyası ve diğer tüm yönlerden baktığınızda altın madalyayı hak etti. Yanlış saymadıysam 12 oyuncunun 8'i Basketbol Süper Ligi'nde oynuyor. Bu bence ülkeniz için çok önemli bir kazanım. Türkiye, yapısal olarak basketbola önemli yatırımlar yapan ve oyunculara ciddi kontratlar veren bir ülke. Bu sebeple oyuncular Türkiye'de kendi liglerinde kalabiliyor. Benim ülkemde bu büyük bir problem. Benim milli takım oyuncularımın birçoğu ABA Ligi'nin dışındaki liglerde oynamak durumunda kalıyor. Ancak Türkiye'de böyle bir problem yok. Bu sizler için çok ciddi bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

''ALPEREN, EUROBASKET'TE MİLLİ TAKIMIN YARISINDAN FAZLAYDI''

Dusan Alimpijevic, Alperen Şengün'ün Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın yarısından fazlasına denk gelebilecek bir performans sergilediğini aktardı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen'in ileride çok daha değerli bir hale geleceğini savunan Sırp başantrenör, "Herkes biliyor ki Alperen çok güçlü, çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Yeni jenerasyon oyuncular biraz daha yumuşak bir oyun tarzına sahip. Alperen, sertliğiyle çok ciddi anlamda fark oluşturuyor. Zaten çok iyi bir oyuncuydu. Gelişimini her geçen gün sürdürüyor. IQ'su, oyun bilgisi, çalışma etiği, daha iyi bir oyuncu olma yolundaki enerjisi ve gayreti onu yukarıya doğru çekiyor. Ben onun 'Baby Jokic' olarak adlandırılmasına pek katıldığımı söyleyemem. Alperen, Alperen'dir. Jokic, Jokic'dir. Her birinin kendi hikayesi, gelişimi ve yolculuğu var. Onları ortak payda olarak değerlendirdiğim en önemli konu her ikisi de kendi pozisyonları için dahi düzeyde oyuncular. Bence Alperen, EuroBasket'te de milli takımın yarısından fazlasıydı." diye görüş belirtti.

''ANADOLU EFES'E KARŞI FAVORİ OLMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ''

Alimpijevic, Anadolu Efes'e karşı oynadıkları maçlarda favori olmalarının önemini vurguladı.

Basketbolu her takıma şans veren bir spor olarak nitelendiren siyah-beyazlı ekibin Sırp başantrenörü, şöyle konuştu:

"Bütçeniz, boyutunuz ne olursa olsun basketbol mutlaka size bir fırsat verebilen bir spor. Mücadele ettiğiniz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko gibi takımlara baktığınız zaman iki oyuncusunun bütçesi dahi bizim takım bütçesinden fazla olabiliyor. Elbette biz sınırlarımızı en yukarıya doğru zorlamaya devam edeceğiz. Çalışmaya ve sertlik göstermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla umudumuz var. Ancak gerçekçi olarak baktığınız zaman durumlar biraz daha farklı. Bizim için sevindirici olan şu ana kadar oynadığımız maçlar içinde bu yıl 50. yılını kutlayan ve konsantre olmuş bir Anadolu Efes'e karşı favori olmak bizim için önemliydi. Daha büyük bir mücadele içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Avrupa Ligi takımları çift maç haftalarında yoğunluktan dezavantajlı gibi görünüyor ama bizim kadromuzdaki 2-3 genç oyuncumuzu hesaba katarsak belli sayıda oyuncu var. Ancak büyük takımların oynamaya hazır 17-18 oyuncusu var. Elbette sakatlıkları kimse sevmez ama sakatlık konusu onlar için çok da büyük bir problem arz etmeyebiliyor. Yerine yeni oyuncu koyabiliyorlar."

''HİÇ KİMSE OBRADOVIC'İN YERİNİ ALAMAYACAK''

Dusan Alimpijevic, efsane başantrenör Zeljko Obradovic'in yerini hiç kimsenin alamayacağını kaydetti.

Avrupa Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunan vatandaşı Obradovic'e duyduğu hayranlığını dile getiren Alimpijevic, "Hiç kimse bence Zeljko Obradovic olamayacak. O çok farklı biri. Kesinlikle muhteşem biri. Avrupa Ligi'nde 9 şampiyonluğu var. Farklı bir zamandı belki ama yine de hangi zaman içinde bulunursanız bulunun bu çok zor bir şey. Dolayısıyla o muhteşem ve eşsiz biri. Hiç kimse onun yerini alamayacak. Ben dahil hepimiz elbette Obradovic'den tavsiyeler alırız. Benim onunla yakın ilişkilerim var. Ondan çok şey öğrendim ama bizim de istikametimize gidip kendi kariyer yolculuğumuzu inşa etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

''ERGİN ATAMAN EŞSİZ BİR DEĞER''

Alimpijevic, A Milli Takım ve Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'ın "eşsiz bir değer" olduğunu vurguladı.

Sırp başantrenör, kariyerinde birçok şampiyonluk bulunan ve son olarak milli takım ile EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan meslektaşı Ataman hakkında, "Hep Obradovic'den bahsediyoruz ama sizlerin de Türkiye olarak çok önemli bir antrenör değeriniz Ergin Ataman'a sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bana sorarsanız tüm Avrupa'da en sıcak, en başarılı; son yıllardaki en önemli antrenör. Sizler için de o eşsiz bir değer. Bunun altını çizmek isterim." diye konuştu.

''SIRP TELEVİZYONU SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARA HAYRAN KALDI''

Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Ligi'nde Dolomiti Energia ile iç sahada oynadıkları maçı yayımlayan Sırp televizyonunun siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldığını ifade etti.

Akatlar'da dolu tribünler önünde oynamanın kendilerini çok mutlu ettiğini paylaşan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Evimizde Dolomiti Energia Trento ile oynadığımız son karşılaşmayı bir Sırp televizyonundan yabancı yayıncılarla da tekrarını izledim. 10 dakika boyunca onların, taraftarın oluşturduğu atmosfer karşısında sessiz kaldıklarını ve hayranlık duyduklarını gördüm. Geçen yıl kasım ayında da Avrupa Kupası maçları oynuyorduk. Bu yıl kasım ayında Dolomiti Energia Trento ile oynadığımız maçın kapalı gişe olduğunu görüyorum. Taraftarlarımızın şunu bilmesini istiyorum ki; geçen yıldan farklı olarak bu yıl tüm Avrupa en az bizim kadar taraftarlarımızdan ve Akatlar'dan da bahsediyor. Burada oluşturulan enerjiden de söz ediliyor. Bizim için bu çok önemli. Her maçın kapalı gişe olması çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı taraftarların verdiği desteğin önemine dikkati çeken Alimpijevic, sözlerini şöyle tamamladı: