Aliağa deplasmanda kayboldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi oldukça iddialı bir kadro kurup maratona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanlarda kayıpları oynadı.
Ligin ilk haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenip sezona galibiyetle giren sarı-siyahlılar 2'nci haftada dış sahada Gebzespor'a 1-0 kaybederek hem ligdeki ilk yenilgisini aldı hem de bin 21 gün sonra liglerde mağlubiyetle tanıştı.
3'üncü hafta evinde Fethiyespor'u 3-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Aliağa FK, son maçında ise Mardin 1969 Spor'a yine 1-0 yenildi.
DEPLASMANDA 2'DE 0 YAPTILAR
Deplasmanlarda 2'de 0 yapan İzmir temsilcisi üst sıralara tırmanma şansını tepti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de namağlup şampiyon olan Aliağa, 3'üncü Lig'de üst üste iki yıl normal sezonu yenilgisiz bitirmişti.