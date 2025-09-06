Ali Koç'un tercihi resmen açıklandı: Sürpriz isimler

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ali Koç'un kampanya sayfasından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

