Ali Ekber Düzgün Beştepe'de neler yaşandığını bir bir anlattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin eski sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görev süresinde transferleri 9 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirtti.

Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada Gençlerbirliği taraftarı olduğunu ve Beştepe'de her birimde çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Gençlerbirliği kültürü sözü, benim için şık bir slogandan ibaret değildir, ben onun yıllarca içinde yaşadım, onu bu kulübün anıtlaşmış emektarlarından öğrendim.

Bugüne kadar kulübümüzün motivasyonunu zedeleyecek herhangi bir tartışmanın tarafı olmadım, bundan sonra da olmayacağım.

Gençlerbirliği, iki sene önce Trendyol 1. Lig'de mücadele ederken, sezon ortasında genel menajer olarak göreve başladım.

2024-2025 sezonu boyunca bu görevimi sürdürdüm ve sezon sonunda Süper Lig'e yükselme başarısını elde ettik.

Ömrüm boyunca, yaşadığımız bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyacağım.

Düzgün, önemli açıklamalarda bulundu

Kırmızı-siyahlı kulübü ve camiayı iyi tanıdığını anlatan Düzgün, güzel mesajlar aldığını aktararak, "Geçen yıl başarıya ulaşan kadronun kurulmasında etkin rol aldım.

Bu görevi 15 Haziran'dan sonra da büyük bir çabayla yürüttüm.

Başkanımız Osman Sungur'un 10 Temmuz'da basına verdiği demeçte söylediği gibi toplam dokuz kişilik bir ekiple transferleri gerçekleştirdik.

Bu dokuz kişinin içinde başkanımız ve benim dışımda, teknik direktörümüz, teknik ekibimiz, kulüp antrenörlerimiz ve futbolcu takibinden sorumlu çalışanımız da vardı. Bütün sözleşmeler, hukuki açıdan incelensin diye ilgili yönetim kurulu üyemize sunuluyor, ödemeler de elbette kulüp saymanının bilgisi dahilinde yapılıyordu.

Bütün bu süreçte öncelikli hedefim Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de kalıcı kılacak bir kadroya ulaştırmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

UMUTLU MESAJLAR VERDİ

Gençlerbirliği'nin ligde kalıcı olacağına inandığını vurgulayan Düzgün, "Devir eski devir değil. Bilgisayarları bırakın, telefonlarımızda bile bu sürecin kendiliğinden oluşmuş bir arşivi var. Hangi futbolcularla ilgilendik, hangileri kabul gördü, transferler için kimlerle görüştük, kadroya daha erken katılmaları için kimlerden destek istedik, tüm bunlar kayıt altında. Bunları açıklamak gereksiz polemik dışında hiçbir şeye hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

KULÜBÜ KORUMAK ADINA

Transferlerin geciktiğine dair eleştirileri anlayışla karşıladığını dile getiren Düzgün, "Gençlerbirliği'ni korumak adına gecikmelere sebep olan asıl etkenleri dile getirmek istemem. Adama Traore'nin transferi kısa sürede kulüp ekonomisine katkıda bulunduğu gibi, Onyekuru, Koita, Goutas ve Thalisson gibi futbolcularımız eminim ki hem sahada hem de transferde Gençlerbirliği'ne kazanç sağlayacaklardır. Görevden ayrıldığım tarihten itibaren gerek kiralık gerekse bonservisiyle olsun kadroya katılan yeni isimlerin de Gençlerbirliği'nde en başarılı sezonlarını geçirmelerini temenni ederim." şeklinde görüş belirtti.

Ali Ekber Düzgün, açıklamasının son kısmında kulübe hizmet veren herkese teşekkür edilmesi gerektiğini vurguladı.