Ahmet Yılmaz bronz madalya kazandı

Yayınlanma:
Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Hırvatistan’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda 77 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya elde etti.

Grekoromen stil 77 kilo üçüncülük maçında İranlı Alireza Morad Abdevali ile karşılaşan Yılmaz, rakibini 6-1 mağlup ederek dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Milli güreşçi elde ettiği sonuçla Türkiye’ye şampiyonada bronz madalya kazandırdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

