Ahmet Ürkmezgil ameliyat oldu

Ahmet Ürkmezgil ameliyat oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, ameliyat oldu. Ürkmezgil'in iletişim ekibinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçiren ve yoğun bakım ünitesine alınan Ürkmezgil'in tetkik ve kontrollerinin sürdüğü, sağlık durumunun "stabil" olduğu duyuruldu.

DURUMU UMUT VERİCİ

Ürkmezgil ailesi, tedavi sürecine birkaç gün daha yoğun bakımda devam edilecek Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumunun genel seyrini hekimlerin, "umut verici bulduğu" bilgisini verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Spor
TRT Spor'da Fenerbahçeli futbolcu için olay iddia: Bu saatten sonra formayı göremez
TRT Spor'da Fenerbahçeli futbolcu için olay iddia: Bu saatten sonra formayı göremez
Ergin Ataman bırakmak için şartını açıkladı
Ergin Ataman bırakmak için şartını açıkladı
Galatasaray finali öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber: Sahada olamayacaklar
Galatasaray finali öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber: Sahada olamayacaklar