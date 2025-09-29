Ahmet Çakar: Mutlak penaltı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u yendiği maçla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çakar'ın Sabah gazetesindeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Fenerbahçe'de övgüyü hak eden neredeyse hiçbir futbolcu yok. Ruhsuzlar… Yapışık oynamıyorlar… Çabuk olamıyorlar. Dönen topları kazanamıyorlarb Mesela ilk yarıda belki de maçın en önemli pozisyonunu Antalyaspor yakaladı ama yararlanamadı. Devre biterken bir kontratakta Ederson'un mutlak golü kurtarması belki de Fenerbahçe'deki büyük kaosun önüne geçti.

- İkinci yarı yine Fenerbahçe kötü oynarken artık yavaş yavaş sona yaklaşılırken sahneye Antalyasporlu Kennety Paal çıktı. Manasız bir yerde, manasız bir yerde, manasız bir penaltı yaptırıp maçı Fenerbahçe'ye hediye ediverdi. Karşılaşma biterken de Szymanski ikinci golü atıp Fenerbahçe'nin günü kurtarmasını sağladı.

"ALİ YILMAZ VASAT BİR HAKEM"

Fenerbahçe'de eksik olan şeyi açıkladı

- Maçın hakemi Ali Yılmaz vasat bir hakem. İyi bir hakem ama kalitesi sınırlı. Verdiği penaltıda kesin haklı. Ayak kafa seviyesine kalkıyor. Önce topa sonra da Nene'nin kafasına vuruyor. Mutlak penaltı. Ama bazı faulleri gereksiz çaldı. Bir iki sarı kartı da atlayıverdi.