Ahmet Çakar kritik maçın kaç kaç biteceğini açıkladı: 3-0 kazanır

Ahmet Çakar kritik maçın kaç kaç biteceğini açıkladı: 3-0 kazanır
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ilginç bir maç skoru tahmininde bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

2024/11/08/hbfb.jpgTeknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

AHMET ÇAKAR: 3-0 KAZANIR

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, kritik maç öncesi tahminini açıkladı.

Çakar, A Spor'daki programda "Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşması nasıl biter" sorusuna, "Fenerbahçe 3-0 kazanır" cevabını verdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray savunmasıFenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray savunması

Fenerbahçe'de sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de oynayamayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Spor
Yayıncı kuruluştan taraftarları şaşırtacak derbi kararı
Yayıncı kuruluştan taraftarları şaşırtacak derbi kararı
Galatasaray'da maç sonu Okan Buruk Günay Güvenç gerginliği
Galatasaray'da maç sonu Okan Buruk Günay Güvenç gerginliği
İstanbul Maratonu'nda yeniden iyilik rekoru: 166 milyon lira
İstanbul Maratonu'nda yeniden iyilik rekoru: 166 milyon lira