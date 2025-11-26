Ahmet Çakar kritik maçın kaç kaç biteceğini açıkladı: 3-0 kazanır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

AHMET ÇAKAR: 3-0 KAZANIR

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, kritik maç öncesi tahminini açıkladı.

Çakar, A Spor'daki programda "Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşması nasıl biter" sorusuna, "Fenerbahçe 3-0 kazanır" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de oynayamayacak.