Ahmet Çakar: Hem Erden Timur hem de Sadettin Saran'ı üzer

Erden Timur'un gözaltı sürecine dair konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray'a yüklendi. Çakar, Sadettin Saran örneğini gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı.

Erden Timur hakkında verilen tutukluluk kararı sonrası A Spor Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

Erden Timur’un UltrAslan hariç Galatasaray camiası tarafından yalnız bırakıldığını vurgulayan Ahmet Çakar, Sadettin Saran örneğini hatırlattı.

“SEN HASTA OLDUĞUN ZAMAN ERDEN SENİN YANINDAYDI”

Erden Timur’a destek verilmesi gerektiğini belirten Ahmet Çakar, "Erden Timur düştü, Galatasaray camiası ona sahip çıkmadı. Dostlarının sessizliği hem Erden Timur hem de Sadettin Saran'ı üzer. Ali Koç ve Fenerbahçe camiası, Saran'ı satmadı. Ama Dursun Özbek ve yöneticiler, Erden Timur'u sattı. Sen devlete meydan okuyamazsın ama adamın yanında olurdun. Görüntü verirdin. Sen hasta olduğun zaman Erden senin yanındaydı” dedi.

“BİR TEK ULTRASLAN’I TEBRİK EDİYORUM”

Ahmet Çakar ayrıca “Bir tek UltrAslan, Timur'un yanında durdu. Onları tebrik ediyorum. Futbolla alakalı bir konu yok. Yani futbol kulüplerine ceza gelmez. Ama o camialar hem Sadettin Saran hem de Erden Timur'u peçete gibi kullanıp attılar. Neymiş Ali Koç, Erden Timur'u hapse attırmış. Bırakın bu işleri ya” ifadelerini kullandı.

