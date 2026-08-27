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Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı

Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrasında Ahmet Çakar Şampiyonlar Ligi'nde Sarı - Lacivertli takımın tek rakibini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 1
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Deneyimli spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna devam ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibe övgüler yağdırdı. Çakar ayrıca Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini de açıkladı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 2
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Ahmet Çakar İsmail Kartal'a da övgüler yağdırdı ve deneyimli çalıştırıcının sahaya çıkardığı 11'in ideal takım olduğunu sözlerine ekledi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 3
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"KORKUNÇ İYİ BİR OYUN"

Çakar, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performansı son derece etkileyici bulduğunu belirterek sezon başında yaptığı bir öngörüyü hatırlattı. Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe'nin bu sezon en az gol yiyen takım olacağı yönündeki tahminini hala savunduğunu vurguladı ve "Fenerbahçe'nin oyunu korkunç iyiydi. Bu sezonun en az gol yiyen takımı Fenerbahçe olacak dedim, hala arkasındayım" dedi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 4
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Özellikle karşılaşmanın 60. dakikasına kadar sergilenen oyunun mükemmele yakın olduğunu belirten Çakar, bu dakikadan sonra takımda bir düşüş yaşandığını ve yenilen golün ardından oyuncularda stres belirtileri görüldüğünü ifade etti.

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 5
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MURİÇ DEFTERİNİ KAPATTI

Ahmet Çakar Muriç'e de ayrı bir parantez açarken yıldız golcüyle ilgili şunları söyledi:

Aksi ispat edilmedikçe Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muriqi'dir, daha Lukaku değil.

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 6
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Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini de açıkladı. İşte Ahmet Çakar'ın gündem yaratan açıklamaları:

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 7
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"TEK RAKİBİ VAR O DA..."

"Bu gece gördük ki Fenerbahçe takımının tek rakibi kendisi!"

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 8
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"Ortaya konan futbol özellikle 60 65 dakika Lyon'u sahadan sildiler goller kaçırdılar."

"Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim Lyon hayatını bu maça bağlamış."

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 9
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"Ben hiçbir Avrupa takımının Şampiyonlar Ligi'ne özellikle Lyon gibi isim bu kadar kastırdığını bu kadar saldırdığını görmedim kendilerine göre haklılar."

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 10
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"Şimdi soruyorum Lyon'un bir tane filan gol pozisyonu var yani bir buçuk 1 buçuk."

"Fener'in iki golü var ve pozisyon olarak ya neler var neler."

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 11
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"Gurur duyulacak bir futbol oynadılar normaldir."

"Ama yani bugün dünyanın en büyük takımı Lyon'la Lyon da oynasa..."

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı - Fotoğraf: 12
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"Fenerbahçe'nin verdiği gol pozisyonundan daha fazla verir."

Ahmet Çakar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
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