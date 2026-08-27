Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini açıkladı
Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrasında Ahmet Çakar Şampiyonlar Ligi'nde Sarı - Lacivertli takımın tek rakibini duyurdu.
Deneyimli spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna devam ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibe övgüler yağdırdı. Çakar ayrıca Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini de açıkladı.
Ahmet Çakar İsmail Kartal'a da övgüler yağdırdı ve deneyimli çalıştırıcının sahaya çıkardığı 11'in ideal takım olduğunu sözlerine ekledi.
"KORKUNÇ İYİ BİR OYUN"
Çakar, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performansı son derece etkileyici bulduğunu belirterek sezon başında yaptığı bir öngörüyü hatırlattı. Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe'nin bu sezon en az gol yiyen takım olacağı yönündeki tahminini hala savunduğunu vurguladı ve "Fenerbahçe'nin oyunu korkunç iyiydi. Bu sezonun en az gol yiyen takımı Fenerbahçe olacak dedim, hala arkasındayım" dedi.
Özellikle karşılaşmanın 60. dakikasına kadar sergilenen oyunun mükemmele yakın olduğunu belirten Çakar, bu dakikadan sonra takımda bir düşüş yaşandığını ve yenilen golün ardından oyuncularda stres belirtileri görüldüğünü ifade etti.
MURİÇ DEFTERİNİ KAPATTI
Ahmet Çakar Muriç'e de ayrı bir parantez açarken yıldız golcüyle ilgili şunları söyledi:
Aksi ispat edilmedikçe Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muriqi'dir, daha Lukaku değil.
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek rakibini de açıkladı. İşte Ahmet Çakar'ın gündem yaratan açıklamaları:
"TEK RAKİBİ VAR O DA..."
"Bu gece gördük ki Fenerbahçe takımının tek rakibi kendisi!"
"Ortaya konan futbol özellikle 60 65 dakika Lyon'u sahadan sildiler goller kaçırdılar."
"Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim Lyon hayatını bu maça bağlamış."
"Ben hiçbir Avrupa takımının Şampiyonlar Ligi'ne özellikle Lyon gibi isim bu kadar kastırdığını bu kadar saldırdığını görmedim kendilerine göre haklılar."
"Şimdi soruyorum Lyon'un bir tane filan gol pozisyonu var yani bir buçuk 1 buçuk."
"Fener'in iki golü var ve pozisyon olarak ya neler var neler."
"Gurur duyulacak bir futbol oynadılar normaldir."
"Ama yani bugün dünyanın en büyük takımı Lyon'la Lyon da oynasa..."
"Fenerbahçe'nin verdiği gol pozisyonundan daha fazla verir."