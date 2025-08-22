Ahmet Çakar Fenerbahçe Kocaelispor maçının sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe-Kocaelispor maçına dair tahminde bulundu.

Süper Lig’de Fenerbahçe, yarın sahasında Kocaelispor’u konuk edecek.

Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 21.30’da başlayacak.

AHMET ÇAKAR’DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe – Kocaelispor maçına dair tahmin yaptı.

Çakar, ''Fenerbahçe kazanır'' ifadesiyle sarı-lacivertlilerin Kocaelispor’u yeneceğini ifade etti.

GÖZTEPE İLE BERABERE KALDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak lige 1 puanla başladı.

Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile oynanması planlanan maç Avrupa mücadelelerinden dolayı ertelenmişti.

TAKIMDA 4 EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

DORGELES NENE İLKE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

