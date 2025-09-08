Ahmet Çakar: Acımız büyük

Ahmet Çakar: Acımız büyük
Yayınlanma:
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım'ın İspanya'ya 6-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım'ın Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildiği maçı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeler kullandı:

- Adamlar 15 net pozisyon yakaladı, yarısını da attılar. Aslında biraz Uğurcan'ın şansı ve başarısı olmasa belki de çift haneli ağır rezil bir yenilgi alacaktık. Takım olarak savunamadık. Ne bireysel olarak savunduk ne de takım savunması olarak ayakta kalabildik. Çok rahat geldiler. Ceza alanında bile gençlerin ancak halı sahada başarabildikleri kısa paslar, hatta abartılı paslar yapıp gollerini buldular.

- Aslında Montella'da da hata var. Biraz daha diri, daha dirençli, daha defansif bir kadroyla çıkmalıydık. Karşındaki takım sıradan bir takım değil.

- Evet acımız büyük. Allah'tan Gürcistan'ı Gürcistan'da yenmişiz de grup ikinciliği için avantajı elimizde tutuyoruz. İkinci olursak da play-off'ları oynamak zorunda kalacağız.

- Sonuçta; dün geceyi unutalım diyeceğim ama arşiv unutmayacak. Dün geceden alınacak ders; takım olarak nasıl kompakt durulur, kontrataklarda nasıl az hata yapılır ve takım savunması nasıl sağlanır olmalıdır. Düşünebiliyor musunuz bu maç büyük bir turnuvada olsa rezil rüsva olmuştuk. Dün gece de böyle olduk.

Kaynak:Sabah

