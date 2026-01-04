Acun Ilıcalı'nın Hull City'si maça çıkamadı: İptal kararı 18 dakika kala geldi

İngiltere Championship’in 26. haftasında bugün oynanması planlanan Hull City – Watford mücadelesi için başlama düdüğünden 18 dakika önce erteleme kararı verildi.

DONDURUCU HAVA SEBEP GÖSTERİLDİ

Erteleme kararına sebep olarak Birleşik Krallık’ta etkisini gösteren dondurucu hava gösterildi. Hull City – Watford da dahil pek çok mücadele hava şartları nedeniyle iptal edildi.

SAHA KENARLARI GÜVENLİ DEĞİL

Karşılaşma öncesi federasyon ile görüşen Hull City’nin sahanın oynanabilir durumda olduğunu ancak çevredeki alanlar için güvenlik sorunlarının oluşabileceğini söylediği bildirildi.

Hull City’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hull City'nin Watford ile oynayacağı Championship maçı, oyuncu güvenliği endişeleri nedeniyle ertelendi. Saha oynanabilir durumda olsa da, oyun alanının çevresindeki bölgeler güvenli değil olarak değerlendirilmiştir.

PUAN DURUMU

Ligde 41 puanı bulunan Hull City, maç eksiğiyle 7. sırada bulunuyor. Hull City, eksik maçını oynadığında galip gelmesi halinde 3. sıraya kadar yükselebilir.