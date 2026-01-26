Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var

Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var
Yayınlanma:
Beşiktaş, sezon başında Roma'dan kiraladığı Tammy Abraham'ın bonservisini aldı. İngiliz golcünün Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor. Ayrıca Beşiktaş'ta forma giyen Felix Uduokhai ve Milot Rashica'ta talip çıktı.

Beşiktaş Kulübü, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.
2024/11/08/hbbjk.jpgBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

ASTON VILLA'YA TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR

İngiliz futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.
Beşiktaş, Tammy Abraham için yapılan 21 milyon euro ve Yasin Özcan takası teklifini kabul etmişti.

SIRADA 2 FUTBOLCU DAHA VAR

Beşiktaş'ta forma giyen Felix Uduokhai ve Milot Rashica'ya da talip çıktı.
İtalyan ekibi Hellas Verona, savunma oyuncusu Uduokhai'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Hellas Verona'nın Uduokhai için resmi teklif yaptığı ve kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Milot Rashica'yı ise Bundesliga ekibi Hoffenheim transfer etmek istiyor.
Alman kulübün bu transfer için Çek kanat oyuncusu Adam Hlozek'i takas olarak önerdiği öğrenildi.
İki takım arasında görüşmeler devam ediyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

