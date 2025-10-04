Abdülkerim Durmaz Galatasaray Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine dair konuşan Abdülkerim Durmaz, sarı-kırmızılıların galip geleceğini dile getirdi.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak olan derbi saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi son dakika hamlesiSergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi son dakika hamlesi

“GALATASARAY KAZANIR”

Mücadeleye dair Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, sonuca dair tahminde bulundu. Durmaz, Galatasaray’ın galip geleceğini ifade etti.

Abdülkerim Durmaz'dan derbi tahmini

PUAN DURUMU

Geride kalan 7 haftada hata yapmayan Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürüyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdulkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen.

Beşiktaş: Mert Günok, Jurasek, Emirhan, Djalo, Gökhan, Orkun, Ndidi, Jota, Cerny, Rafa, Toure.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

