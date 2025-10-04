Abdülkerim Durmaz Galatasaray Beşiktaş derbisinin sonucunu duyurdu
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak olan derbi saat 20.00’de başlayacak.
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak.
“GALATASARAY KAZANIR”
Mücadeleye dair Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, sonuca dair tahminde bulundu. Durmaz, Galatasaray’ın galip geleceğini ifade etti.
PUAN DURUMU
Geride kalan 7 haftada hata yapmayan Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürüyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdulkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen.
Beşiktaş: Mert Günok, Jurasek, Emirhan, Djalo, Gökhan, Orkun, Ndidi, Jota, Cerny, Rafa, Toure.