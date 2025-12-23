Abdülkerim Durmaz: Fikstüre inanmıyorum

Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışını değerlendirirken derbilerin belirleyici olmadığını, Anadolu takımlarına karşı yaşanacak maçların kritik olduğunu söyledi.

Durmaz, İsmail Kartal örneği vererek Fenerbahçe tespitinde bulundu.

Galatasaray maçı Erman Toroğlu'nun son yayını oldu

DERBİ ÜZERİ ŞAMPİYONLUK YORUMU

Abdülkerim Durmaz, fikstürün şampiyonluk yarışında belirleyici olmadığını vurguladı ve şunları söyledi:

Şampiyonluk derbilerden geçmez.

Galatasaray ligin ilk yarısındaki hiçbir derbiyi kazanamadı ama Fenerbahçe’ye 3 puan fark attı.

Fenerbahçe 3 derbiden 7 puan aldı fakat 10 kişi Kasımpaşa’yı yenemedi.

Onun için ben fikstüre, şuna buna inanmıyorum.

İsmail Kartal döneminde de yaşandı.

GALATASARAY YENİLMEDİ Mİ? YENİLDİ

Durmaz, Anadolu takımlarına karşı yaşanan konsantrasyon problemlerine dikkat çekerek şu yorumda bulundu:

Galatasaray, Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor’a yenilmedi mi? Yenildi.

Fenerbahçe de yenilebilir. Ben Fenerbahçe’nin Anadolu takımlarıyla oynayacağı maçlardan korkuyorum.

Demek ki burada konsantre olamıyor oyuncular.

Durmaz, iki takımın farklı güçlü yönlerini şu sözlerle özetledi: Fenerbahçe’nin oyun gücü yüksek. Galatasaray’ın ise oyuncu gücü yüksek.