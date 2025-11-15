A Milli Takım'da Bulgaristan maçına saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bu akşam Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00.
TV8'den naklen yayınlanacak maçın hakemliğini İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yapacak.
4 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da maça saatler kala 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir'i maç kadrosuna almadı.
Türkiye santrada milli takım Bulgaristan karşısında: İşte ilk 11
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosuna şu futbolcular çağrılmıştı:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)