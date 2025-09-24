A Milli Takım Teknik Direktörü İnce: Hedef şampiyonluk

Golbol Erkek A Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce, Finlandiya’nın Lahti kentinde düzenlenecek olan ‘Goalball Avrupa Şampiyonası’ hedeflerine ilişkin “2015 yılında şampiyon olmuştuk. Hedefimiz 2025 yılında yine Avrupa Şampiyonu olmak” dedi.

2025 Goalball Avrupa Şampiyonası, 28 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında Finlandiya’nın Lahti kentinde bulunan Pajulahti Olimpik ve Paralimpik Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye, Şampiyonaya Erkek ve Kadın milli takımları düzeyinde katılım gösterecek. Goalball Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) sürdüren Goalball Erkek A Milli Takım’da ise hedef 10 yıl önce kazanılan Avrupa Şampiyonluğu’nu tekrar etmek. Bu bağlamda Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce ve takım kaptanı Hüseyin Alkan Avrupa Şampiyonası hazırlık süreçlerini değerlendirdi.

Milliler hazırlıklarını sürdürüyorlar

Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce, Milli takımda mücadele edecek sporcuların 6 ay önce seçildiğini ifade etti. 4 aydır yoğun bir programla Avrupa Şampiyonası’na hazırlandıklarını belirten İnce, “Milli kampa 1’inci ligde oynayan üst düzeyde sporcuları çağırdık. Başarılı olan 6 sporcu şu anda milli takımımızda. 4 ayrı kampta hazırlandık. Son kampımız devam ediyor. Hazırlık süreçleri özellikle kondisyon antrenmanları çok iyi geçti. Şimdi en son kampımız teknik taktik ağırlıklı devam ediyor” diye konuştu.

‘FİNAL HEDEFİNİ YAKALAMAYI PLANLIYORUZ’

Avrupa Şampiyonası'nda, 2015 yılında şampiyon olduklarını hatırlatan İnce, “Hedefimiz 2025 yılında 10 yıl sonra hedefimizi yakalayarak yine Avrupa Şampiyonu olmak. Savunma ağırlıklı bir takım oluşturduk. Üst düzeyde şutörlerimiz var. Her müsabakayı titizlikle iyi analiz edip ona göre taktiksel bir oyunla önce grup maçlarımızı geçip sonra çeyrek final, yarı final ve final hedefini yakalamayı planlıyoruz. Özellikle görme engellilere yönelik olumlu bir yaklaşım geliştirilmeli. Ön yargılı yaklaşımlardan uzak durmalı ve onları desteklemek gerekiyor. Onlara rehberlik yapmak, yol göstermek, pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Burada bütün kamplarımız devletin tesislerinde gerçekleştiriliyor. Onun için mutluyuz. İmkanlarımız olumlu düzeyde diyebilirim. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde edip, ülkemizle de bunu paylaşmak” diye belirtti.

HÜSEYİN ALKAN: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIR HİSSEDİYORUZ

Ayda, 25-26 gün antrenman yaparak yoğun bir şekilde 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren takım kaptanı Hüseyin Alkan, “Süreç içerisinde yoğun bir antrenman dönemi oldu. Yüklemeler yapıldı daha çok fiziksel olarak olarak kendimizi geliştirdik. Son kampta daha çok teknik, taktik ve süreç içerisinde rakiplerimizi her gün analiz ederek geçti. Şu anda da takımda bir sakatlık, herhangi bir problem de yok yani kendimizi fiziksel ve mental olarak Avrupa Şampiyonası'na hazır hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALKAN: EN BÜYÜK HEDEFİMİZ PARALİMPİK OYUNLARINA KATILMAK

Alkan, Erkek Goalball Milli Takımı'nın 20 yıldır üst düzey müsabakalarda düzenli olarak yer aldığını ifade etti. Alkan, “Tabi buna bağlı olarak da hedefimiz yine en üst düzeyde turnuvayı bitirmiş olmak. Dünya Şampiyonası öncesi ilk 4'e girerek kota almamız, oradaki elde edeceğimiz başarıyla Paralimpik oyunlarına kota almamız gibi hedeflerimiz var. En büyük hedefimiz aslında Paralimpik oyunlarına katılmak çünkü Goalboll Erkek Milli Takımı bu ülkeye ilk bronz madalyayı kazandırmış, 3 kere üst üste Paralimpik oyunlarına katılmış. Üst düzey müsabakalarda olmamız gerekiyor. Bu şampiyonada kendimizi finale atmamız gerekiyor. Sonra da dünya şampiyonasında kota almaya çalışacağız. Herkesin bizi bu turnuvada takip etmesini istiyorum çünkü bu ülkeye çok büyük başarılar kazandırdık ama daha önceki yıllarda bu kadar kamuoyuyla buluşmamıştı artık daha fazla insana ulaşıp engelli insanların toplumda büyük işler başarabildiklerini yakından görmelerini rica ediyorum” diye konuştu.